الخبير أرصاد المستهدف أمطارا غزة في 16 مقاطعة يمنية خلال التوقف

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع الخبير الأرصاد اليمني جميل الحاج، الخميس، مطار رعدية غزيرة على عدد من المحافظات اليمنية، مع عدم الالتزام بعدم الالتزام واتساع قطعة الهطولات خلال الأيام المحددة.

وقال الحاج، في التوقعات نشرها عبر صفحته، إن هطول الأمطار الغزيرة يُتزايد أن تشمل مناطق من محافظات إب وعز وذمار وريمة والضالع، إضافة إلى أجزاء من مرتفعات وسهول الحديدة، ومناطق متفرقة من محافظة صنعاء وأمانة العاصمة ومحويت وعمران وحجة، مع توقعات امتدادها إلى محافظة صعدة.

لسبب أن الأمطار قد تطال أيضا مناطق من محافظات حضرموت وشبوة وأبين والبيضاء ولحج ويافع، مع احتمال وصولها إلى بعض مناطق مديريات رداع بمحافظة البيضاء.

حسب التوقعات طول أمطار متفاوتة اللهجة على مناطق جنوب غربي تايمز غربي محافظة مارب، وغرب محافظة الجوف، إلى جانب أجزاء من محافظة كوكل.

وأوضح الحاج أن المؤشرات الأولية تتزايد موجة الأمطار المتفرقة خلال يومي الخميس والجمعة 30 دخول و31 يوليو/تموز، وتتبعها موجة الخير وأوسع مدى يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أغسطس/آب.

وأعلن أن ما زال ما زال قابلاً للتحديث، منتظراً حدوث تطورات في الحالة من خلال التوقف عن العمل قد يؤدي إلى تحسن الفرص في بعض المناطق وتراجعها في مناطق أخرى.

وتشير إلى أن أغزر الهطولات ستكون على أجزاء من محافظات إب وذمار وريمة، فيما ينتظر أن تستمر فترة المحافظات أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، بالتأكيد، واستمرت الحالة وتصدر تحديثات جديدة عند توفرها.