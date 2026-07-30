Ofcom يوجه Openreach لسحب عرض النطاق العريض كامل الألياف

في أول حالة تدخل فيها هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة لمنع عرض تجاري من مزود النطاق العريض الرائد في المملكة المتحدة، فتحت Ofcom مشاورة حول وجهات نظرها المؤقتة حول مجموعة من العروض التجارية التي تعتزم Openreach تقديمها، وذلك بسبب المخاوف من أن بعض خيارات التسعير المخفضة “بقوة” هي “غير عادلة ومعقولة”، ويمكن أن تضر بالمنافسة في قطاع النطاق العريض في المملكة المتحدة.

في يونيو 2026، أخطرت Openreach Ofcom بنيتها طرح مجموعة من العروض، على وجه التحديد العرض التزايدي الجديد لعرض Openreach وعرض Geographic Incremental New to Openreach وعرض مشاركة Frontbook ARPU.

تم تصميم الأول لمنح مقدمي خدمات الإنترنت (ISPs) خصمًا شهريًا لجلب عملاء الألياف الكاملة الجدد إلى شبكة Openreach. وينطبق هذا فقط على العملاء الجدد الذين يزيد عددهم عن العدد الطبيعي للاشتراكات الجديدة لدى مزود خدمة الإنترنت. يمكن أن يصل الخصم إلى 9.50 جنيهًا إسترلينيًا لكل عميل لمدة تصل إلى 30 شهرًا.

يستهدف العرض الجغرافي المناطق التي تعمل فيها شركة Virgin Media المنافسة، وسيوفر خصمًا لمرة واحدة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا على عملاء الألياف الكاملة الجدد لـ Openreach، وهو أعلى من العدد المعتاد للاشتراكات الجديدة لمزود خدمة الإنترنت. يتمتع موفرو النطاق العريض المستقلون (altnets) أيضًا بحضور كبير في بعض المناطق التي يغطيها هذا العرض.

أخيرًا، يهدف عرض مشاركة Frontbook ARPU إلى تحديد سقف لما يدفعه مزود خدمة الإنترنت في المتوسط ​​مقابل الاتصالات الجديدة عالية السرعة بمبلغ 19.32 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. ومن الناحية العملية، فإن هذا من شأنه أن يجعل توصيل الأشخاص بالحزم ذات السرعة العالية أكثر جاذبية تجاريًا لمقدمي خدمات الإنترنت. إلى جانب هذه الثلاثة، تخطط Openreach أيضًا لعروض أخرى، بما في ذلك عروض اتصالات الأعمال عالية السعة خصيصًا.

وكجزء من وظيفتها الأساسية، أصدرت Ofcom دعوة لتقديم المدخلات في يونيو 2026، لمراجعة العروض وتحديد أي مخاوف تتعلق بالمنافسة يمكن أن تشكل أساسًا للتدخل التنظيمي.

في نظرتها المؤقتة لعروض Openreach، قالت Ofcom إنها كانت توجه مزود النطاق العريض للتدخل لسحب عرضه المتزايد الجديد لـ Openreach، مشيرة إلى أنه بموجب العرض، تستهدف Openreach تخفيضات كبيرة للعملاء الجدد الذين يعدون أساسيين لقدرة الشبكات البديلة على تنمية قاعدة عملائها، مع ترك الأسعار للعملاء الآخرين دون تغيير.

المنافسة العادلة أمر حيوي وفي شرح قرارها، قالت الهيئة التنظيمية إن العرض يأتي في وقت لا تزال فيه المنافسة في سوق الجملة في معظم أنحاء المملكة المتحدة في طور التطور. ومع أن ما يقرب من نصف الأسر التي يمكنها الوصول إلى النطاق العريض كامل الألياف لم تقم بالتسجيل بعد، فمن الضروري أن تتمكن الشبكات المختلفة من التنافس على هؤلاء العملاء بشكل عادل. وأضافت Ofcom أنها تشعر بالقلق من أن العرض قد يقوض المنافسة المستدامة. وعلى وجه الخصوص، فإن مطابقة هذه الخصومات قد لا تسمح للمنافسين باسترداد تكاليفهم، نظرا لانخفاض الأسعار التي يقدمونها بالفعل لجميع عملائهم. تعتبر الهيئة التنظيمية المنافسة المستدامة أمرًا أساسيًا لأنها تعني أن الأشخاص لديهم خيار بين شبكات مختلفة، وهو خيار تشعر أنه يدفع الشركات إلى التنافس على العملاء من خلال أسعار معقولة وخدمات عالية الجودة. وشدد على أنه بدون منافسة مستدامة، يمكن أن ترتفع الأسعار بمرور الوقت، وأن الشركات التي تتنافس على توفير خدمات النطاق العريض بأسعار معقولة وأفضل من أي وقت مضى تساعد في دعم النمو الاقتصادي. بعد دراسة العروض الأخرى التي خططت لها Openreach، كانت وجهة نظر Ofcom المؤقتة هي أنها لم تثير قضايا المنافسة التي تستدعي التدخل التنظيمي. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن الخصومات الفعالة التي تتضمنها أقل أهمية بكثير ومن غير المرجح أن تمنع الشبكات الأخرى ذات الكفاءة المعقولة من التنافس مع Openreach. وقالت ناتالي بلاك، مديرة مجموعة Ofcom للبنية التحتية والاتصال، تعليقًا على القرار: “يجب أن تكون Openreach قادرة على المنافسة، لكنها لا تستطيع استخدام قوتها السوقية الكبيرة لإخراج الشبكات الأخرى من السوق”. “من خلال التوصل إلى قراراتنا النهائية بشأن العروض المخطط لها، سنعطي الأولوية لتعزيز المنافسة المستدامة، وهو أمر أساسي لإبقاء الأسعار منخفضة على المدى الطويل وتوفير نطاق عريض أفضل للناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة.” وقالت Ofcom إنها ترحب بالردود على مشاوراتها من الأطراف المعنية بحلول 27 أغسطس 2026. وتتوقع اتخاذ قرار نهائي بحلول نهاية سبتمبر. وليس من المستغرب أن تكون شركة Openreach غاضبة من هذا القرار، الذي قالت إنه يحمي نماذج الأعمال “الفقيرة” للمنافسين. “نشعر بخيبة أمل لأن Ofcom أعربت عن مخاوفها بشأن أحد عروضنا الأربعة، والتي طرحناها بحسن نية في وقت تراقب فيه العديد من الأسر كل فاتورة،” قال جيمس لوثر، المدير الإداري لشركة Openreach التجارية. “في مثل هذه السوق التنافسية، لا نعتقد أن التنظيم يجب أن يحمي نماذج الأعمال الضعيفة ونحن نختلف مع تحليل Ofcom. سنواصل المشاركة بشكل بناء من خلال المشاورات لمساعدة عملائنا على المنافسة.” وليس من المستغرب أيضًا أن أشاد منافسو Openreach بالقرار، وأشاروا إلى عزمهم على قمع Ofcom بشكل أكبر كجزء من المشاورات. رحب راجيف داتا، الرئيس التنفيذي لشركة Nexfibre، بما وصفه باقتراح Ofcom بمنع “العروض الأكثر فظاعة” المقترحة من BT Openreach – لكنه شدد على أنها لم تذهب إلى أبعد من ذلك. وقال: “يجب على الجهة التنظيمية أيضًا أن تأخذ في الاعتبار التأثير التراكمي للتغذية المستمرة بالتنقيط للعروض الأخرى، والتي تشكل جزءًا من قواعد اللعبة الأوسع لمنع ظهور منافسة بالجملة واسعة النطاق وترسيخ الوضع المهيمن لشركة BT Openreach”. سنطرح هذه النقاط في ردنا على المشاورة”. ووصف بادي باديسون، الرئيس التنفيذي للجمعية التعاونية للشبكات المستقلة، قرار Ofcom بأنه “تدخل مهم وفي الوقت المناسب” و”إشارة واضحة” إلى ضرورة حماية المنافسة الشبكية المستدامة عند النقطة التي تبدأ في ترسيخها. ومع ذلك، كان لا يزال يشعر بالقلق من ضرورة النظر بعناية في الحزمة الأوسع من عروض Openreach، بما في ذلك تأثيرها المشترك على الشبكات المستقلة ومقدمي خدمات الإنترنت غير التابعين لمجموعة BT واختيار المستهلك على المدى الطويل. وقال باديسون: “هذه ليست نهاية العملية”. “إنها خطوة أولى مهمة… الغرض من التنظيم في هذا السوق يجب أن يكون دعم… الانتقال من المنافسة الناشئة إلى المنافسة المستدامة. الخصومات التي تنقل العملاء ببساطة من شبكة ألياف إلى أخرى لا تعمل على توسيع التغطية، أو توصيل المباني التي يصعب الوصول إليها، أو المساعدة في بناء بريطانيا ذات القدرة جيجابت التي تحتاجها البلاد. يجب أن تكون شركة Openreach قادرة على المنافسة، ولكن لا يجب أن تكون قادرة على استخدام قوتها السوقية الكبيرة بطرق تؤدي إلى إضعاف المنافسة ذاتها”.

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