يتطلع رجال الإطفاء إلى السماء للبقاء على اتصال أثناء الاستجابة لحرائق الغابات

استفادت فرق رجال الإطفاء الذين استجابوا لحريق غابات كبير بالقرب من Tintwistle في ديربيشاير من خدمة O2 الفضائية للبقاء على اتصال أثناء العمل في منطقة لا توجد بها تغطية متنقلة تقليدية، مما يمكّن أطقم العمل من البقاء على اتصال مع زملائهم ومشاركة التحديثات والوصول إلى المعلومات المهمة أثناء العمل على الأرض.

تخدم خدمة ديربيشاير للإطفاء والإنقاذ (DFRS) ما يقرب من 1,050,000 نسمة يعيشون في منطقة تغطي أكثر من 1,000 ميل مربع، والتي تضم مجموعة متنوعة من المجتمعات الحضرية والريفية.

يتضمن مجال عمل الاستجابة لـ DFRS ضمان مطابقة استجابة الخدمة للاحتياجات المحددة في المجتمعات المحلية، مثل المباني الصناعية الكبيرة أو المباني التاريخية أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتأكد من الحفاظ على الاستجابة التشغيلية الفعالة في جميع الأوقات. لدى DFRS إجمالي 31 محطة إطفاء متمركزة في مناطق استراتيجية لتغطية مخاطر المنطقة المحلية.

تم إعلان أن الحريق في Tintwistle كان حادثًا كبيرًا ولا يزال مشتعلًا منذ أسبوعين تقريبًا. ويعني موقع الحريق البعيد أن شبكات الهاتف المحمول التقليدية غير قادرة على الوصول إلى أطقم العمل في مكان الحادث، مما يجعل الاتصال عبر الأقمار الصناعية خيارهم الوحيد.

للمساعدة في عمليات الاستجابة، قدمت O2 100 هاتف جاهز للعمل عبر الأقمار الصناعية لمساعدة أطقمها على البقاء على اتصال في الموقع البعيد. تم استخدام الأجهزة في موقع الحريق على مدار عدة أيام، مما يوفر للطواقم اتصالاً في حالة عدم توفر إشارة خدمة ديربيشاير للإطفاء والإنقاذ المتنقلة الأرضية.

استخدم رجال الإطفاء الخدمة للبقاء على اتصال مع زملائهم ومشاركة التحديثات والوصول إلى المعلومات المهمة أثناء العمل على الأرض. تم تصميم هذا لتوفير قدر أكبر من راحة البال وساعد في الحفاظ على سلامة أطقم العمل أثناء الاستجابة.

تم إطلاق O2 Satellite في فبراير 2026، وهو عبارة عن خدمة من الأقمار الصناعية إلى الهاتف المحمول مدعومة من Starlink Direct to Cell، وقد عززت هذه الخطوة تغطية الكتلة الأرضية لشركة Virgin Media O2 في المملكة المتحدة إلى 95٪، مما يوفر تغطية تعادل مساحة تبلغ حوالي ثلثي مساحة ويلز.

يقوم O2 Satellite بتوصيل الهواتف الذكية المتوافقة مباشرة بالأقمار الصناعية عندما تتجاوز نطاق شبكات الهاتف المحمول الأرضية. تتيح الخدمة للمستخدمين الاتصال عبر الهواتف الذكية المتوافقة عبر الأقمار الصناعية عندما تكون التغطية الخلوية غير متاحة تمامًا، مما يؤدي إلى توسيع الاتصال المحمول إلى المناطق التي لم تكن لديها إشارة تاريخيًا عبر تغطية الهاتف المحمول التقليدية، أو ما يسمى “غير النقاط”. وتكمل الخدمة أيضًا الشبكة الحالية للمشغل من خلال توفير طبقة إضافية من الاتصال عبر الأجزاء النائية من المملكة المتحدة.

وتعليقًا على نشر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، شدد مدير المنطقة ناثان ستيفنز في خدمة الإطفاء والإنقاذ في ديربيشاير، والذي استخدم القمر الصناعي O2 في مكان الحادث، على كيف أن حرائق الغابات غالبًا ما تأخذ الطواقم إلى مواقع نائية وصعبة، حيث قد يكون البقاء على اتصال أمرًا صعبًا.

وقال: “نحن نستجيب لحريق غابات خطير في منطقة لا توجد بها إشارة هاتف محمول تقليدية، ويوفر القمر الصناعي O2 خيار اتصالات إضافيًا أثناء الحادث. لقد كنت أستخدم الهواتف في مكان الحادث ووجدتها مفيدة”.

“إن الوصول إليها يساعدنا على تبادل المعلومات مع تطور الوضع ويوفر طريقة أخرى لرجال الإطفاء والوكالات الشريكة للبقاء على اتصال عند الحاجة. وقد أظهرت تجربتنا في Tintwistle كيف يمكن للهواتف التي تدعم الأقمار الصناعية أن توفر اتصالاً حيويًا للفرق العاملة على الأرض.”

وأضافت جيني يورك، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في Virgin Media O2: “يعمل رجال الإطفاء الذين يستجيبون لحوادث مثل هذه في ظروف صعبة للغاية، غالبًا في مواقع نائية حيث يمكن أن تكون تغطية الهاتف المحمول التقليدية محدودة أو غير متوفرة. نحن فخورون بأننا مع O2 Satellite قادرون على مساعدة أطقم العمل على البقاء على اتصال أثناء الاستجابة في Tintwistle”.

“هذا هو بالضبط ما تم إنشاء الخدمة للقيام به. تظهر ردود الفعل الإيجابية من رجال الإطفاء الرائعين الذين يستخدمون الخدمة الفرق الحقيقي الذي يمكن أن تحدثه تكنولوجيا الأقمار الصناعية المباشرة إلى الجهاز في العالم الحقيقي.”