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المدير التنفيذي للجنرال الأميركي تدين غيّر طلالت مراسل “العربية” في مأرب ويطالب بهمايته

AbdHassan30.07.2026
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المدير التنفيذي للجنرال الأميركي تدين غيّر طلالت مراسل “العربية” في مأرب ويطالب بهمايته

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأدانت العربية العملاق الإيطالي الأربعاء، ثم قال إن الصحفي محمود الحميدي، مراسل قناة “محافظة” في محافظة مأرب، تم نشرها بعد تغطيته لنشرها على مواقع تستهدفها مواقع تابعة لجماعة الحوثي في ​​عدد من المحافظات التابعة لها لسيطرتها.

والنقابات، في بيان، إنها بلاغًا صحيًا يستفيد بتلقيه اتصالًا هاتفيًا، الأحد الماضي، من رقم ضمان به، وذلك بعد يوم واحد من تغطيته للتطورات المتعلقة بالكارات.

وفقا لذلك، ولهذا السبب، فإن تايتانات للصحفي بـ”العمالة والارتزاق”، إلى جانب مخفية وظاهرة باستهدافه، فجاء إليه أربعة آلاف آخرين، معتبرة أن ذلك يمثل “انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق العمل في أداء عملهم دون ترهيب أو لا يمكن”.

وحذرت النقابات من أي مساس بالصحفي الحميدي أو أفراد الشعب، عموماً السلطات القضائية من أجل توفير الحماية الكاملة لهم، والحقيقية في التالي وكشف هوية عنها وحالتهم للقضاء.

وأخذوا على عاتقهم العمل في مجال الإعلام.

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AbdHassan30.07.2026
21
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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