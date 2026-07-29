إجراءات حكومية “صارمة” ووصول ترتيبات الغاز للمحافظات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قررت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات مكافحة الغاز في السوق، بعدد من الإجراءات المتعلقة بضمان وصول الغاز إلى منطقة سوداء إلى مناطق محمية ومواجهة.

ونظرت في اجتماعها الذي عُقد في مارب (شرق اليمن) إتخاذ مصادر أي عربة يتم ضبطها مخالفة لخط السير المناسب أو المشاركة في تزويد السوق السوداء، وبيع حمولتها بالسعر الرسمي في المناطق التي تعاني من نقص تمويني، وتطبيقاتها المتنوعة في لائحة الشركة اليمنية للغاز.

وناقش الاجتماع آلية لاستخدام السلطات المحلية في المحافظات المخصصة لها من الغاز بشكل يومي، بما في ذلك إنتاج ولكن دون إمكانية ضبط الكميات المحددة تثبيط أي تلاعب في السوق التمويني.

كما حدد الاجتماع تشكيل لجنة قيادتي للقوات “درع الوطن” و”قوات الطوارئ” لمستوى السكرتارية بشكل منتظم وتعمل على تسجيل الضبط والمساندة الأمنية، إلى جانب تغيير سرفر للطوارئ، ولا تشمل وصول المقطورات في المواعيد المحددة.