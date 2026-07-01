يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ صحيفة فلوريداديان

عندما كان أمل الساحل* في الخامسة عشرة من عمره، عثرت على أصدقائها على قطعة معدنية طويلة متروكة في الشارع، فبادر إلى أذهان الفتية على الفور لاستخدامها: القيام بها سيفًا للعب. فوجئ العام الماضي، بأنه لم يتوصل إلى تاريخ حطام غريب في حيهم، وهو ما وصفه الساحل بـ “قطع معدنية من الزجاج”.

وكان هذا الحطام غارات غارات متكررة تستهدف مسقط رأس الساحل في اليمن؛ تلك المدينة التي كانت هادئة في السابق قبل أن تنزلق بالكامل إلى أتون حرب أهلية.

ويقول الشاطئ: “لم نكن نعلم أنها ستذهل، بل لنا ولنا مجرد شيء عظيم. كان صديقي يلهو بإحداها بكلماتها سيف، يلوح بها في الهواء مصدراً صوتاً كالصفير. واضطررت لتركهم بعد وقت قصير من التحرير كنت متوجهاً إلى صالة الألعاب الرياضية لممارسة تمارين اليوغا”. وكان عند منزله عندما سمع دوي مركبة.

ويتابع دمع قائلًا: “التفت بدأ بالركض لرى ما يحدث، فرأيت تضررت غارقين في عيونهم ويهرعون في اتجاهات مختلفة… رأيت أرضًا حاضرة مباشرة وهو يتجه، في حين اخترقت شظية تهم صديق آخر، وتركت أنه قد فارق الحياة في تلك اللحظة عينه”.

لاحقاً أن إحدى القطع المعدنية التي كانت يلهون بها كانت اشتراك لم تفجر، فانفجرت ثم لتصيب ستة فتيان للعصف.

بالإضافة إلى: “استغثنا أي شخص يملك سيارة ليأتي، ثم نقلناهم إلى المستشفى… وبعد ساعتين، جاؤوا وأخبرونا بأن ثلاثة من الأصدقاء قد يحكمون عليهم.

كانت هذه بلى الأربعين التي تشارف فيها الساحل، وعمرها الآن 23 عامًا، على الموت. في السنوات التالية، نجا أعجوبة من التجنيد الإجباري كقاصد للقتال في صفوف ماكينتين خلال الحرب الأهلية الضارية في اليمن، قبل أن يشرف على الغرق ثم يتعرض لإطلاق النار أثناء فراره إلى أوروبا.

طرد ويست فيلد، الذي كان أستاذاً جامعياً، قائلاً إن العيش في اليمن قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى كان حلماً؛ لأنها كانت آمنة ومضيافة، تؤثر بشكل طبيعي ومناخ معتدل، بما في ذلك “أفضل منطقة في منطقة الخليج”.

وتغير كل ذلك في سبتمبر/أيلول 2014 مع اندلاع شرارة القتال. ويتذكر اليوم الساحلي الأول للحرب الأهلية في اليمن، والتي حصدت أفلامًا أكثر من 350 ألف شخص قبل دخول هدنة لنشاط التنفيذ العام الماضي بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين المتمردة، قائلة: “استيقظت على صوت الحشد”.

وسرعان ما حدث ما حوصرت مدينته في غرب البلاد بالثراس واتاحتها أسلحة عقب بسط الحوثيين أسبابهم. ويقول: الساحل “أتذكر أني كينت كنت في بعض الأيام لأرى الرمال وقد تضررت بسببها”.

ومع ذلك، احتفلت ويس بالحرب على مدى السنوات التالية، جابت القائد العام للشوارع، في مقدمة الساحل الذي ركز كل اهتمامه عليه، وقال في هذا الأمر الكامل: “حاول تجاهل كل شيء”.

ولطالما تمثلت طموحاته في محاولة عمله الخاص، غير أن يعمل كأخصائي تصوير وعارض بعض الوقت كان السبب الذي لفت انتباه اللاعبين إليه في نهاية المطاف، وجبره على الفرار من البلاد.

ويروي قائلاً: “كنا نجهز لجلسة تصوير في إحدى الحدائق عندما داهمونا بأسماكهم”. واتهمه جنوده بالتجسس وتصوير مواقع عسكرية، ويضيف: “صادروا الكاميرا، وحتى بعد أن تمكنوا من المصورين، اقتادوني إلى ثكناتهم وسجلوا في ضرباتي”.

“واصلوا مجموعة توجيهات ليني أتحدث باللغة الإنجليزية ولا بد من تسجيل المملكة المتحدة وأختار صوراً لحسابهما. وأخبروني أنه يجب أن الانضمام إلى كمقاتل. وعندما كنت أقول لهم: “يا رفاق، أنا مدني، ولا تأليف في شؤون أي منكم”، وأنهم يجيبون: “لا، هذا يعني أنك مع المعاناة. لماذا لا تقاتل معنا؟”.

أصبحت الحصرية في نهاية المطاف في جميع أنحاء البلاد، وتصل إلى الساحل حتى الآن “رجلًا مطاردًا”؛ إذ كان رجالًا يترددون على مشاهيرهم للإبلاغ عنه الاكتتاب العسكري بالخدمة.

ويقول: “قالوا لي: ‘نحن نراك رجلاً صالحاً ومتعلماً وتجيد المفاهيم، لا تقلق، لن نرسلك إلى جبهات القتال، بل سنحافظ على سلامتك ونعينك في العمل التنفيذي’. حدد كنت محددا أطفال يقتادوناً لا إلا 14 إلا قبل أن يستمروا جثثهم إلى عائلاتهم قائلين ‘إنه في الجنة الآن’. لم نرغب في الموت”.

في عام 2023، منذ عام 2023، غادرت الساحل إلى مصر، وهي واحدة من الدول الوحيدة التي يستطيع اليمنيون السفر إليها دون الحاجة إلى الدخول. ووصوله إلى هناك، ويقول إنه تم تعرضه لتهديدات متكررة بترحله قسراً إلى اليمن.

ويتابع: “ليس هناك أي رحمة ويمكن تعرضك للقتل، بل تنفيذي بترحيلك، وقد واجه العديد من ضحايا هذا المصير”. وبعدما طيران له إن طائرة من تركيا إلى اليونان لمدة 15 دقيقة فقط، عمل بنصيحة الأصدقاء لمحاولة الوصول إلى أوروبا.

وكان ذلك سبباً في مواجهته الثالثة الوشيكة مع الموت.

فبعد دفعه للانضمام إلى رحلة بحرية انطلقت من تركيا، أُجبر الساحل على شاطئ البحر من الأشخاص الآخرين في اتجاههم، في محاولة من المهرب لتفادي أنظار دوريات خفر السواحل اليونانية. ويقول: “كنت قد وصلت إلى الشاطئ، واخترت رجلاً يغرقان”.

فعاد أدراجه إلى المياه ثانية.

“كانت تلك أسوأ تجربة في حياتي. كان الفتى لأنه من العمر 16 أو 17 معروف، لأنه كان شخصية ومميزة ولا يجيد السباحة. كان يحاول البقاء على قيد الحياة وظل يؤجر برأسي تحت الماء… كنت أغرق ولم لا أعرف كيف أنقذه. لقد رأيت الموت بعيني في ذلك اليوم. وانتهى بي ينقر بالالتفاف خلف ظهره والسباحة به كي لا يؤثر بي غراقي”.

وبعد ومعهم من العودة إلى الشاطئ، وساعدت مجموعة الشاطئ من الناس، بمن فيهم الأشخاص اللذان أنقذهم، في توجيه طريقهم خلال رحلة شاقة بالكامل خمس ساعات عبر الجبال.

وقدرت المجموعة إلى مركز للشرطة، وتشير إلى طُالبوا بالنوم في الشارع. وانتهى الأمر بساحل البقاء في اليونان لمدة ثلاثة أشهر، غير أنه يفيدنا عُومل كالمجرمين. وأعلنهأصدقاؤه أنه لن يمنح حق مطلقًا في أوروبا، مشيرين إلى أن “الدولة الوحيدة التي ما يمكن الاعتماد عليها هي المملكة المتحدة”.

في أواخر عام 2024، سافرت إلى الساحل إلى مدينة كاليه الفرنسية لمحاولة خوض رحلة المحفوفة بالمخاطر عبر بحر المانش (القناة الإنجليزية). وكان يوم العبور في أوائل ديسمبر/كانون الأول بارداً وماطراً.

ويقول: “سأل الأشخاص الذين يلقون حساسين أثناء محاولة العبور، لكن المهرب قال إن ذلك يحتاج إلى الأشخاص الذين يريدون أن يتمكنوا من العثور على شخص. [ففكرت في نفسي:] إذا مت، فلا بأس؛ سأخوض سباقًا من أجل الاحتمال الأكبر لنيل حريتي”.

وكما هو الحال لاحقاً، فإن الخطر الأكبر لم يكن يجماً عن غرق القارب، بل نشوب نزاعاً عنيف بين مهرب آخر والرجل المسؤول عن تنظيم رحلة الجسر الساحلي.

ويستذكر قائلا: “أشهروا أسلحتهم وأحرقوا علينا النار. وكانوا يريدون استدعاءنا لسبب لم يعرفه، ولا واصلنا الركض والاختباء. وعلى الرغم من كل ذلك قاطع للنار، ولم يبق من الشرطة”.

في وقت لاحق من ذلك المساء، تمكنوا من الساحل ورافقهم نحو 60 شخصًا صعدوا بالقارب أخيرًا، ونجحوا هذه المرة في الوصول إلى المملكة المتحدة.

وسوف تصله للاستمتاع بمفاجأة مذهلة، سواء من حيث طبيعة الطقس أو من حيث غرقه بالارتياح بالإضافة إلى الترحيب الذي يقول إنه حظي. “وإذا: “لقد تطلب اللجوء دائمًا لفترة طويلة دون أن تبتسمون حتى وصلت إلى المملكة المتحدة.

وبات قادراً على السباحة من الناحية القانونية للحصول على عمل في المملكة المتحدة منذ أن علم بهذا العام، ويقول إنه أصبح قادراً على التفكير في حسن حظه وفي الوقت الحاضر الشعور بالخسارة تجاه اليمن، والذي يصفه بأنه “جنة في أيدي الشياطين”.

ويسكونسن حديثه بالقول: “أفتقد بلدي بالفعل، تخصص أكره الأشياء التي حدثت لي هناك. لا أريد أن أتعرض لإطلاق النار في الشارع وأموت دون أي معنى. أريد أن أكون شيئاً عظيماً في هذا العالم وأن أُعرف كشخص صالح. هذا هو الشيء الوحيد الذي أسجل باسمه”.

*تم تغيير الاسم لحماية هويته.