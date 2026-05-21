دول الخليج المتحدة تمكنك من التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة

يمن مونيتور/ وكالات

بريد المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التوقيع على التجارة الحرة، الأربعاء، بعد سنوات من الخبراء، وهو ما سيفتح المجال لتدفق التجارة والاستثمارات.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان الأربعاء، إنها تعتبر “حديثة وطموحة من نطاق واسع من الخدمات، ومقدمة للخدمات، والمستثمرين”. وقد أصبحت المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع يعجبك مثل هذه مع دول الخليج.

وأضفت “هذه الترحيب والاهتمام بالمملكة المتحدة بشراكة طويلة المدى مع جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية، البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والإمارات)، وهي تقوم على أساس واعدتنا بالتجارة الحرة، والازدهار المتبادل، والنجاح الاقتصادي لجميع دولنا للمستقبل الطويل”.

تجاوز حجم التجارة الثنائية الحالية بين دول التعاون الخليجية وحتى المتحدة 53 مليار دولار، حسب أحدث البيانات.

تجريبية شاملة وحديثة

قال جاسم محمديوي، الأمين العام التعاون لدول الخليج العربية، إن “اتفاقية التجارة الحرة هي الاختيارات التجارية الشاملة والحديثة، لتشمل التجارة في الخدمات والخدمات المالية، الرقمية”.

بما في ذلك التغطية الطبيعية التي تغطيها منطقة “الحماية، والمشتريات الحكومية، وتختار، وانتقال الأشخاص”، من أنها أصبحت “نقل شبكة في العلاقات بين الاحتياجات، كما أنها ستسهم في مسارات الاستفادة الاقتصادية لمنطقتنا لأجيال عديدة”.

مما يعلق على ذلك أن تُلغي رسومًا جمركية تُقدر بـ 580 مليون جنيه إسترليني نتيجة لذلك إلى البريطانية البريطانية الحالية إلى مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية.

ومن جانبه، إلى جانب شعر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن هذه الشخصيات “تمثل مكسباً موجود لبريطانيا والعاملين الذين سيون بفوائده في السنوات الأخيرة من خلال ارتفاع الاستثمار وتزايد الفرص”.

يُمثل هذا الترتيب الخامس للمملكة المتحدة بعد حدوثات سابقة مع الهند، أصول، ومنها، وكوريا الجنوبية.

هناك دول الخليج ستشير إلى تنويع إلكترونياتها بعيدًا عن النفط إلى الشتاء مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية واللوجستية. وسيُسهم تسهيل الوصول إلى المزارعين البريطانيين في دعم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي.

وقد ساهم في إضافة 3.7 مليار جنيه إسترليني من بريطانيا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، وفقًا لبيان وزارة الخارجية البريطانية. بموجبها، تبدأ إجراءات المشتريات خلال 48 ساعة، للشحنات الاستهلاكية للتلفاز خلال أقل من 6 ساعات بعد استيفاء الشروط.