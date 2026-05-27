وتؤدي زيارة روبيو إلى تكثيف النقاش حول استقلال السياسة الخارجية للهند

أدت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الهند إلى زيادة حدة الجدل حول طبيعة العلاقات بين البلدين وكشفت عن عجز حكومة ناريندرا مودي عن مواجهة تجاهل واشنطن الصريح للمخاوف الأساسية لبلاده.

وصل روبيو إلى الهند في 23 مايو وغادر البلاد بعد حضور اجتماع وزراء خارجية الرباعية المقرر يوم الثلاثاء 26 مايو. وهذه هي زيارته الأولى للهند منذ توليه منصب وزير الخارجية العام الماضي.

وكان الهدف من زيارة روبيو للهند هو تكثيف العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والدفع نحو زيادة التجارة في الطاقة في سياق الحرب المستمرة في غرب آسيا والحصار المستمر على مضيق هرمز.

وتشعر الهند بمخاوف عميقة بشأن نقص إمدادات الطاقة الكافية نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وتزايد قلقها بعد الرفض الأمريكي الشهر الماضي لتوسيع إعفاءاتها السابقة لتشمل النفط الروسي أو الإيراني الخاضع للعقوبات.

قبل مغادرته إلى الهند، روبيو ادعى وأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الإنتاج الخاص بها وأنها مستعدة لبيع الهند “القدر الذي تشتريه من الطاقة”.

والتقى روبيو برئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم السبت ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار يوم الأحد.

وقال مودي: “ناقشنا التقدم المستمر في الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة والقضايا المتعلقة بالسلام والأمن الإقليميين والعالميين”. غردبعد لقائه مع روبيو يوم السبت.

وخلال لقائه مع جايشانكار، وصف روبيو الهند بأنها “واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين في العالم”. وأعرب عن أمله في التوقيع المبكر على الاتفاق التجاري الذي أُعلن عنه في صيغته النهائية في فبراير من هذا العام، ودعا إلى زيادة تجارة الطاقة.

واعترف جيشانكار بالحاجة إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة، دون الالتزام صراحة بشراء المزيد من النفط الأمريكي.

سياسة خارجية بلا اتجاه

وكان اجتماع وزراء خارجية الرباعية نشاطا مركزيا على جدول أعمال روبيو.

تأسس الرباعي (الحوار الأمني ​​الرباعي) للمرة الثانية في عام 2017، خلال فترة الولاية الأولى لدونالد ترامب كرئيس، بعد فشله في الانطلاق في عام 2007. وبصرف النظر عن الولايات المتحدة والهند، يضم التجمع أيضا اليابان وأستراليا، ويُنظر إليه إلى حد كبير على أنه تجمع مناهض للصين يهدف إلى “احتواء” صعودها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكان هذا التجمع وعضوية الهند فيه مسألة تثير قلقا عميقا بالنسبة لأعضاء مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، لأنه يتناقض مع هدفهم المعلن المتمثل في تعزيز التعددية وخلق عالم خال من عقلية الحرب الباردة.

وقد دافعت الهند عن تعاملاتها مع هذه التجمعات المتناقضة، واصفة إياها بـ”الانحيازات المتعددة” وادعت أنها لا تنظر إلى التعامل مع الدول والجماعات على أنه “لعبة محصلتها صفر”، كما قال جايشانكار. كرر يوم الأحد.

كما وصف الرباعي بأنه تحالف بحري يقوم على “القيم الديمقراطية المشتركة”، متجاهلاً الطبيعة العسكرية الواضحة للتحالف وعناصره. أهداف “الاحتواء” المعلنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكان عجز حكومة ناريندرا مودي عن تحديد مسار واضح في سياستها الخارجية سبباً في توتر علاقات الهند مع الصين، التي وصفت الرباعية علناً بأنها كتلة ذات عقلية الحرب الباردة، وحتى مع أعضاء مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وقد أثر هذا على التقدم الإجمالي لهذه التجمعات، حيث يُنظر إلى الهند في كثير من الأحيان على أنها تعرقل التقدم، مثل أجندة التخلص من الدولار.

شكك في استقلال السياسة الخارجية للهند

كما وجدت المعارضة السياسية في الهند أن النهج الذي تتبناه حكومة مودي في التعامل مع الولايات المتحدة مثير للإشكالية، وكثيرا ما تصفه بأنه بلا هدف ويقترب من الاستسلام.

وشككوا في فشل الدولة في تحدي الإملاءات الأمريكية بعدم شراء النفط من روسيا أو إيران، وهو أرخص نسبيا وأسهل في النقل من النفط المشترى من الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد: وتتاجر الهند بالنفط الروسي مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 7%

وقد أدانت أحزاب المعارضة في الهند أنه في كثير من الحالات، يبدو أن الولايات المتحدة هي التي أعلنت قرارات السياسة الخارجية للهند بدلاً من حكومة الهند نفسها. وقد تجلى ذلك في الحرب مع باكستان العام الماضي (ما يسمى ب عملية سيندور)، عندما أعلن ترامب وقف إطلاق النار حتى قبل أن تعترف به الهند أو باكستان.

وقبل أن يبدأ زيارته للهند، كرر روبيو هذا النمط. وأعلن عن زيارة ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا المؤقتة، إلى الهند في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن الواضح أن زيارتها تهدف إلى مناقشة شراء الهند المزيد من النفط الفنزويلي.

ومع ذلك، لم تصدر الهند ولا فنزويلا أي إعلان من هذا القبيل بشأن زيارة رودريجيز حتى الآن.

وإلى جانب حقيقة أن الهند كانت مترددة في تحديد مصادر الطاقة بشكل مستقل، اتهمت المعارضة حكومة مودي بتسليم سيادة الهند وسياستها الخارجية المستقلة لإملاءات الولايات المتحدة.

وتساءل جيرام راميش، القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الهندي، حزب المعارضة الرئيسي، “لماذا تخلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن مسؤوليتهما في التواصل مع الشعب الهندي والسياسة الخارجية العالمية لدولتنا ذات السيادة؟”. شكك يوم الأحد.

كما طالب راميش الهند بالإعلان الصفقة التجارية تم إعلانه في فبراير/شباط باعتباره “باطلاً ولاغياً”، نقلاً عن قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أعلن أن نظام التعريفات الجمركية المتبادلة الذي فرضه ترامب غير قانوني، وزعم أنه تم التوقيع عليه تحت الإكراه والتهديد.

في ضوء مطالبة رئيس الوزراء مودي المواطنين بخفض الاستهلاك وشراء سلع أقل استيرادًا للتعامل مع الضغط على الاقتصاد، طالبت المعارضة بالأساس المنطقي وراء الموافقة على شراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفقًا للاتفاق.

وهذا يعني مضاعفة الواردات السنوية من الولايات المتحدة، والتي تزيد قليلاً عن 50 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقد فعلت ذلك بالفعل الأحزاب اليسارية في الهند ونقابات المزارعين الكبرى رفض منطق الصفقة التجاريةواصفا إياه بالاستسلام ومطالبة البلاد بالانسحاب منه.

