يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت مؤسسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجمعة للجماهير في بطولة العالم لكرة القدم ‌المقررة في الاتحاد الدولي والمكسيك زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع ومخصصة لمرة واحدة للملاعب، وذلك بعد أيام من وضع حظر الزجاجات الذكية المخصصة للاستخدام مرة أخرى.

وأوضح الاتحاد أن الأطفال سيسمحون لهم بحمل زجاجة بلاستيكية (600 مل) داخل الملاعب، وثيقة دخول على الزجاجات الصلبة أو البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام ستظل محظورة. وقال هيمو شيرجي الرئيس التنفيذي للعمليات في الفيفا إن هذا القيد يستند إلى اعتبارات الشفافية، كما أوضحا أن الزجاجات تظهر من بين عدة أشياء قد تختلف في حال القائها.

وجاء هذا بعد تحديث الفيفا لمدونة قواعد السلوك داخل الملاعب هذا الأسبوع، متراجعا عن توجيهات سابقة كانت تسمح بدخول الزجاجات البلاستيكية تلامس الفارغة ‌والقابلة لإعادة الاستخدام.

وأثارت هذه المهمة بين الجماهير الجماهيرية الشاملة على ‌الضغط عبر الرابط، لا سيما في الملاعب التي تؤكد أن تؤكد درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية.

المعرفة الفيفا أن ‌المدن المتعمقة ستوفر إجراءات خفيفة من الحرارة في محيط الملاعب، تشمل نقاطا لتوزيع المياه، ومناطق لرش المدارس، وخياما للتبريد، بدلاً من أن تكون أسعار المياه داخل الملاعب ستظل متماشية مع الجداول المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تقام في هذه الملاعب.

ومن المقرر أن تنطلق كأس العالم يوم الخميس المقبل بمباراة التجمع المكسيكي الشهير في ملعب أزتيكا.

(رويترز)