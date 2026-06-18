منصات التتويج في سباق الجائزة الكبرى الياباني F1 مع حالات استخدام 5G SA وmmWave

لطالما كانت الفورمولا 1 بمثابة عرض للتصميم والتصنيع الهندسي المتطور، والآن تجسد السباقات أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الاتصالات، مع وصول أحدث مثال من إريكسون وسوفت بنك في تجربة ميدانية مشتركة لخدمات الاتصالات المتقدمة باستخدام شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) والموجة المليمترية (mmWave) في سباق الجائزة الكبرى الياباني لعام 2026.

تم إجراء التجربة كجزء من الأنشطة المشتركة بين إريكسون وسوفت بنك كداعمين لسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم في حلبة سوزوكا في الفترة من 27 إلى 29 مارس. يُقال أنه تم تسجيل أكبر عدد من شرائح الشبكة المستخدمة في وقت واحد خلال حدث في اليابان.

ومن خلال وضع المشروع في السياق، أشارت إريكسون إلى أنه في أماكن الفعاليات واسعة النطاق، تحدث مجموعة واسعة من متطلبات الاتصال في وقت واحد، بما في ذلك بث الفيديو ومعالجة المدفوعات غير النقدية، بالإضافة إلى نشر الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة مقاطع الفيديو وتحميلها.

وفي التجربة، تحققت شركتا إريكسون وسوفت بنك من فعالية “التحكم في الشبكة” لتحسين جودة الاتصال لكل حالة استخدام محددة على شبكة سوفت بنك التجارية داخل مكان سباق الجائزة الكبرى.

لتسهيل العمليات، قامت الشركتان ببناء خمس شرائح شبكة مستقلة، بما في ذلك اتصالات mmWave، على شبكة SoftBank التجارية وقدمتها في وقت واحد للمستخدمين في المكان.

للتحضير للتشغيل المتزامن لحالات الاستخدام، قامت إريكسون وسوفت بنك بنشر Massive MIMO (AIR6476) ثلاثي النطاق لتحقيق اتصالات موفرة للطاقة وعالية السعة، وأضافت المزيد من أجهزة الراديو mmWave (AIR1281) لحالات استخدام mmWave، ونفذت تصميمًا تفصيليًا للشبكة.

سمح لهم هذا النهج بتوفير اتصال محسّن لحالات استخدام محددة، وقيل إن النتيجة هي تحسين جودة الاتصال “بشكل كبير” للحاضرين العامين من خلال زيادة سعة الشبكة وتحسينها.

تضمنت حالات الاستخدام الموضحة اتصالات عالية الجودة لمستخدمي 5G SA، والواقع الممتد (XR)، ودعم الدفع غير النقدي، ووصلة mmWave لشبكة Wi-Fi العامة، ونقل الفيديو بالكاميرا اللاسلكية mmWave 5G.

وبشكل أكثر عمقًا، أظهرت هذه كيفية تحسين أداء الشبكة من خلال تخصيص المزيد من النطاق الترددي الراديوي للمستخدمين المشتركين في 5G SA من SoftBank وكيف يمكن لشريحة الشبكة المخصصة تقديم حدث تجربة XR الذي يتطلب نطاقًا تردديًا عاليًا وزمن وصول منخفض. وتمكنت محطات الدفع في متاجر مختارة من الحصول على اتصالات 5G خاصة ومستقرة، وتم توفير شبكة Wi-Fi عامة لمستخدمي SoftBank وY!mobile من خلال الوصول اللاسلكي الثابت (FWA).

وشهد مستخدمو 5G SA سرعات هابطة أسرع بنحو أربع مرات تقريبًا وسرعات إرسال أسرع بأكثر من 14 مرة، في حين شهد مستخدمو 5G NSA تحسينات بنحو 1.5 مرة وست مرات على التوالي.

علاوة على ذلك، من خلال استخدام تقطيع الشبكة وميزات إريكسون 5G المتقدمة – مثل التحكم في الإنتاجية وتحسين زمن الوصول المنخفض والتحكم في الموجات المليمترية – قالت الشركات إنها تمكنت من التحكم في عرض النطاق الترددي وزمن الوصول، وتحسين تخصيص الموارد وفقًا لكل حالة استخدام، وتحسين شبكة الهاتف المحمول بشكل عام.

ومع توفير خدمات اتصالات مستقرة لعموم المستخدمين، سهلت الشبكة معالجة الدفع بسلاسة لمحطات الدفع، والتي تتطلب معايير صارمة، على الرغم من ازدحام الشبكة في عطلة نهاية الأسبوع. والجدير بالذكر أنه بالنسبة لـ XR، والتي تتطلب زمن وصول منخفض، أكدت الشركات أنها خفضت زمن انتقال الوصلة الهابطة عبر قسم الراديو بمقدار العُشر مقارنة بمستخدمي 5G SA العامين خلال نفس الفترة الزمنية.

بالإضافة إلى ذلك، وهو أمر حاسم بالنسبة لتطبيق يرتفع فيه شريط الجودة باستمرار، فقد وفرت الشبكة كاميرا لاسلكية وبيئة نقل فيديو للبث المباشر.

كما هو الحال مع معالجة الدفع، حافظت الشبكة على جودة بث الفيديو وقيل إنها حسنت “بشكل كبير” سرعات الاتصال وقدرة الاتصال مقارنة بحدث العام السابق. وقالت إريكسون وسوفت بنك إن هذا يعد تأكيدًا على وجود بيئة يمكن للمستخدمين من خلالها النشر بسلاسة على وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر حتى في ظل ظروف حركة المرور الكثيفة.