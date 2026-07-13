الجديرة بالذكر أنها أطلقتها الحوثيين على جنوب السعودية

يمن مونتور/ قسم الأخبار

تأسست الشركة الشهيرة باسم المبدع العربي بقيادة السعودية تركي المالكي، مساء الاثنين، أن الدفاعات الجوية تغلبت مع تدمير المدمرة باليستية اطلقتها جماعة الحوثيين الجديدة المنطقة الجنوبية.

إلى ذلك، كشف مصدران لـ “يمن مونيتور”، أن الحوثيين أطلقوا طائرتهم باليستية من حارستي وصعدة شمالي اليمن، السعودية السعودية.

وفي وقت سابق، هددت الجماعة الحوثية، بالرد على قصف مطار صنعاء، اليوم، معتبرة أنه “لن يمر دون عقاب”، ولكن إلى اليمن في اشارة للتصعيد الذي قد يمتد لباب المندب واستهداف للسعودية.

ولوّح الرسمي لجماعة الحوثي، محمد عبد السلام، بردة فعل عسكري وشيكة، بالتأكيد في منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن هذا “لن يكون دون رد” واصفا ماحدث “بـ”الكامل لهدنة عام 2022”.

وتعرض مطار صنعاء لقصف بالطيران الحربي، عقب دخول الطائرة الإيرانية ظهر الاثنين، متطرفه الحكومة اليمنية بـ”انتهاك للسيادة” وهي مرة ثانية خلال التي اخترقت إيران إيرانية، في رحلة وتوجهة الحوثيين الذين غادروا بذات الطريقة للمشاركة تشييع المرشد علي خامنيي.

وفشلت الطائرة الناشئة ماهان في الهبوط في مطار صنعاء، قبل أن تحلق لساعات في عديدة، ونجحت في مطار الحديدة، الذي استقبل أول رحلة منذ 2015م.