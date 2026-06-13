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الدفاع المدني يتخلص من جثة الشاب “القعقاع” في عمق فوهة بركان “دمت”

AbdHassan13.06.2026
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الدفاع المدني يتخلص من جثة الشاب “القعقاع” في عمق فوهة بركان “دمت”

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت الهيئة الدينية العنصرية لسيطرة الجماعة الحوثية، السبت، العثور على فوهة جثمان المغامر الشاب “القعقاع بن عنتر”، بعد يوم من سقوطه في بركانية خامدة بمحافظة الضالع (وسط اليمن).

ولقد حضرت، في بلاغ مقتضب رصده محررو “يمن مونيتور” على منصة “إكس”، إن “فريق الغوص والإنقاذ للمساعدة في العثور عليها قادرة على العثور على الجالس القاعة بن عنتر” في مديرية دمت، دون ذكر تفاصيل اضافية حول سبب سبب ذلك.

وبحسب البلاغ، فإن فرق التشخيص كانت قد بدأت عمليات البحث والمسح الميداني فور توصلها البلاغ، الجمعة، قبل أن يتم تأمينها بفرق متخصصة في الغوص والإنقاذ الرياضي للتعامل مع الطبيعة الجغرافية للموقع.

قرر مراسل “يمن مونيتور” عن مصادر قولها، إن فريقاً مشتركاً من مكافحة الحرائق والهلال الأحمر وصل من العاصمة صنعاء في اتجاه، وتأثير إلى أن شدة الفوهة البركانية والمخاطر ساهمت في إنشاء فرق جديدة على العمل في الأعماق حتى صباح اليوم السبت.

في السياق، ثمانية مصور صحفي عاين الجثمان عقب انتشاله من عمق يصل إلى 31 متراً، نتيجة إصابة طفيفة في منطقة الرأس، ودماء على الوجه وأخرى خارج الأذن، لافتة إلى أن الجثمان لم يتأخر ظهور علامات الانتفاخ بالرغم من بقائه في الأعماق لفترة طويلة.

وكان شاب “القعقاع” قد يبدأ، الجمعة، في إطلاق “حرضة دمت” البركانية بضالع، خلال ممارسته للمحافظة تنشط رياضية وتسلق الجبال في المنطقة التي تشهد إقبالاً من الزوار.

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AbdHassan13.06.2026
23
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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