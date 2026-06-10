إشهار كتاب “صحتك بين يديك” للدكتور عصام العبسي في المهرة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أُشهر، الأربعاء، بمحافظة المهرة شرقي اليمن، كتاب “صحتك بين يديك” لمؤلفه الدكتور عصام العبسي، خلال فعالية احتضانها جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضور أكاديميين وأطباء ومهتمين بالشأن الصحي.

وشارك في الإشهار مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف ونائبه الدكتور سالم القميري، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والأكاديمية في المحافظة.

واستعرض العبسي خلال الإنجازات النهائية لأهداف الكتاب وأهدافه، واضحًا أن المؤلف يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع من خلال تقديم معلومات طبية مبسطة في نشر الثقافة الصحية وترسيخ مفاهيم الوضوح.

وقال إن الكتاب الرياضي إلى تقريبي المعلومات الصحية من مختلف المجموعات المجتمعية يساعد على رفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحية السليمة.

من جانبه، مدير مستشفى الغيضة المركزي محسن بلحاف بجهود مؤلف الكتاب، بالتأكيد أهمية المؤلفات التوعوية في رفع مستوى الوعي الصحي والتعاون بين المؤسسات الصحية والأكاديمية لخدمة المجتمع.

يعتبر استشاري صحة المجتمع بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عثمان باحشوان أن الكتاب يمثل إضافة للمكتبة الصحية، لما يضمه من متعاون علمي وتوعوية مع مشاركة المعرفة الصحية.

ودعا إلى تشجيع الكفاءات العلمية ودعم إنتاج المزيد من المؤلفات التي برجر المجتمع وتسهم في الثقافة الصحية.

من أجل ذلك، أكد ممثل جامعة العلوم والتكنولوجيا عمار الجبل دعم جامعة للمبدعين والباحثين المشاركين في المبادرات العلمية، مشيراً إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة الثقافية الثقافية التي تساهم بدور المعرفة في خدمة المجتمع.

ختام الحضور، مشاركة المشاركين بمحتوى الكتاب وأهميته جميعاً مرجعًا توعويًا يسهم في نشر الثقافة الصحية والسلوكيات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع.