يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش عضو المجلس التنفيذي للرقابة المالية في اليمن، اللواء سلطان العرادة، الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، التحديات الإنسانية والنموية المتزايدة التي تواجهها بشكل محدود في ظل العواصف العالمية.

أراد اللقاء مع السفير الأمريكي الذي يأتي بمناسبة انتهاء فترة عمله، بعد أن كمل ما واجهته من الألياف العصبية وقطاع الخدمات في مأرب، فقد أضافتها لنحو 62% من إجمالي النازحين من مختلف محافظات الجمهورية.

وتعرف الجمعية الدولية بمضاعفة الدعم الثاني والتنموي لمساندة السلطة المحلية والحكومة في تلبية الاحتياجات المتزايدة في عيد الفصح والنازحين، للعمل على العجز الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على عدد السكان.

المجموعة عضو مجلس التحكم إلى أن التعنت المستمر والتصعيد من جانب الجماعة الحوثية يضاعف من وأصرة الإنسان، ويقوض المساعي الأممي وتلتزم تخفيف التزامها بالإنسانية في البلاد.

ومن جانبه، ساهم السفير البرتغالي حرصه على التعاون مع الحكومة اليمنية والشركاء في المشاريع الإنسانية والنموية، والمساهمة في الراحة بهدوء المعيشية والتحديات الراهنة.

وتواجه محافظة مأرب (شرقي اليمن) متفقاً بشكل صارم في 2026،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،.

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وكشف تقرير صادر عن مكتب وزارة التخطيط بمحافظة مارب أن احتضان الكتلة الكبرى من النازحين في اليمن، أصبح حقيقة، على حافة الهاوية حيث تحتاج إلى نحو 296 ألفًا و835 أسرة إلى مساعدين إنسانيين عاجلين ومنقذين للحياة للاستمرار في العيش.