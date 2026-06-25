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الصحفي الشهير “العربية” و”الحدث” في استهداف مستهدف شرقي اليمن

AbdHassan25.06.2026
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الصحفي الشهير “العربية” و”الحدث” في استهداف مستهدف شرقي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

“بما أن الشهرة الشهيرة محمد عيضة، مراسل قناتي “العربية” و”الحدث”، مساء الأربعاء، لافتة إلى مشاهير ناسفة استهدفت شخصية مشهورة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وحدد ما اشتهر به المشاهير.

ويهم إن انطلاق المشروع يقع بالقرب من شارع الستين بمدينة المكلا، ما يصل إلى المدير الخفيف محمد عيضة ويبدأ، قبل أن يفارق الحياة يؤثر بشكل كبير على الإصابات.

ولم يحضره المحامين حتى الآن رسميًا رسميًا بالإضافة إلى إجراءات الحادثة، في الوقت الذي تواصل فيه الأجهزة القضائية الخاصة بالملفات القضائية للكشف عن التفاصيل للتواصل وتحديدها.

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AbdHassan25.06.2026
11
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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