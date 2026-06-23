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وفاة شاب بدولة صاعقة رعدية لتصلت جنوب غربي اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
توفي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا وهو اسمه صاعقه رعدية يضربت منزله في منطقة ويتل التابعة لمديرية المخا بمحافظة تعز جنوب غربي.
لقدت شرطة المخا أن الصاعقة استهدفت منزل خفيف محمد أنيس صالح زيلع، ما يسعى للوصول مباشرة بشكل مباشر ووفاته في الحال.
وأضاف أن الشرطة باشرت الإجراءات اللازمة في الحادث واستكمال الاستجابة لها.
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