Cisco Live 26: الشبكات المفتاح في عالم ما بعد الأساطير

تعتمد المؤسسات على كل من البشر والذكاء الاصطناعي (AI) لإدارة البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات ومراقبتها والدفاع عنها – وفي عالم وكيل، يجب عليها التصرف والدفاع بسرعة الآلة وعلى نطاق واسع.

ولتسهيل هذه المتطلبات الصارمة، كشفت شركة Cisco النقاب عن Cloud Control، وهي منصة موحدة مصممة للبشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي والتي يُقال إنها تمثل طريقة جديدة لتشغيل البنية التحتية الحيوية.

يشتمل Cisco Cloud Control، في جوهره التكنولوجي، على مستوى إدارة واحد يجمع ملكية العميل بالكامل في بيئة واحدة. يمكنه تقديم عرض واحد لشبكات Cisco والأمان والحوسبة وإمكانية المراقبة والتعاون في بيئة واحدة.

وقالت سيسكو إن الأشخاص والوكلاء يعملون من طبقة بيانات واحدة، ويتشاركون نفس السياق التشغيلي ونفس نظام العمل، مما يوفر منصة واحدة للبشر والوكلاء لإدارة المؤسسة الوكيلة، بينما يظل البشر مسيطرين.

تم الكشف عن المنصة الجديدة في Cisco Live 2026 حيث وصفها الرئيس والمدير التنفيذي للمنتج جيتو باتيل بأنها طريقة “ثورية” للتحكم في البنية التحتية والعمليات – مما يسمح للعملاء ببناء تطبيقاتهم ووكلاءهم باللغة الطبيعية، وتمتد إلى أدوات الطرف الثالث – والتي تم تطويرها من قبل شركة مختلفة تمامًا عما كانت عليه من قبل، حتى بالمقارنة مع الماضي القريب.

في بداية المؤتمر، قال تشاك روبينز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، إنه من المنظور التكنولوجي والجغرافي السياسي والتجاري، فإن العالم يتحرك بشكل أسرع من أي وقت مضى.

“نحن في سباق سريع. في العالم الذي نعيش فيه اليوم، في النصف ساعة الأخيرة، كان من الممكن إطلاق نموذج جديد وكنا جميعاً نتدافع؛ ربما قام مهاجم بإسقاط نظام رئيسي ما؛ كان من الممكن أن يتسبب بعض التصريحات السياسية في إحداث تحول زلزالي في المشهد الجيوسياسي العالمي. هذا هو ما نتعامل معه”.

وكان المحرك الرئيسي لهذا التغيير هو إطلاق أداة Mythos AI، التي كشفت عن نقاط القوة والضعف لدى الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي. وكانت إحدى النتائج الرئيسية هي زيادة مشاركة الرؤساء التنفيذيين في عملية صنع القرار في مجال التكنولوجيا. كان روبنز مصراً على أن التقاليد والأعراف قد اختفت بالنسبة لزملائه من الرؤساء التنفيذيين أثناء محاولتهم تلبية اللحظة الأسطورية وعليهم ببساطة الاستثمار في تقنيات التغيير التدريجي.

وقال إن العادة القديمة المتمثلة في إبطاء الإنفاق ورؤية ما يحدث في أوقات التغيير لم تعد صالحة بعد الآن، مضيفا أن هناك خطرا حقيقيا من “الانقراض” من خلال القيام بذلك الآن.

قال روبنز: “إنني أتحدث إلى الرؤساء التنفيذيين الذين يحاولون فهم الآثار المترتبة على شيء لم يضعوا أيديهم عليه بعد، ولذلك يشعرون بنقص في السيطرة”. “على مستوى المديرين التنفيذيين، يحاولون فقط معرفة ما هي الأشياء التي يجب أن أفعلها، وما الذي يجب أن أتوقعه من فريقي، وكيف يجب أن أقود فريقي؟”. [investing in new infrastructure] هو أعظم من ذلك بكثير. بشكل عام، ستجد أن معظم الرؤساء التنفيذيين يشعرون بهذه الطريقة تمامًا، على الرغم من أنهم قد لا يعرفون كيفية تفعيل ذلك بعد.

“FOMO [fear of missing out] إنه أمر حقيقي، والخوف من تحرك المنافسين بشكل أسرع لأنهم على استعداد لتبني شيء ما والمجازفة أكثر قليلاً مما هو في قلب المناقشات التي نجريها الآن. إذا نظرت إلى معظم إشارات الطلب على البنية التحتية في الوقت الحالي، فستجد أن العرض لدينا مقيد، ولكن يتم استهلاك هذه البنية التحتية. ليس الأمر وكأنك تصعد وتبني بنية تحتية كما في العصور السابقة.

دعم شبكة قوية مع التحكم السحابي في قلب خطاب روبينز كانت الفكرة الأساسية هي أن الشبكة أصبحت الآن أقوى من أي عقد متصلة بها. وفي معرض تذكره للأيام في العقد الماضي عندما أدى انفجار خدمات الفيديو عبر الإنترنت إلى فرض ضغط هائل على الشبكات التي تحتاج إلى الترقية، أشار روبنز إلى أن حركة مرور الشبكة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سوف تتضاعف ثلاث مرات في السنوات الثلاث المقبلة ــ وكانت هذه التوقعات مبنية فقط على ما نعرفه اليوم. “لدينا الروبوتات، ولدينا التصنيع، ولدينا الذكاء الاصطناعي المادي – كل هذه الأشياء ستؤدي إلى زيادة حركة المرور على الشبكات بوتيرة مذهلة. أكثر من 90% من [attendees] لقد قلت: “يجب أن أقوم بتحديث البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بي اليوم.” يجب أن أجعل شبكتي أكثر مرونة. يجب أن أكون مستعدًا لهذا التحول. نحن نعمل على ذلك. أعتقد أن قوة هذه الشبكة… ستكون أكثر أهمية من أي وقت مضى». بالنسبة لشركة Cisco، ستكون النقطة المرجعية التقنية الرئيسية هي التحكم السحابي. تجمع المنصة بين القياس عن بعد عبر النطاقات والنماذج المصممة لهذا الغرض والوكلاء الموثوقين. ضمن الأول، يمكن دمج البيانات المتدفقة عبر الشبكات والأمن وقابلية المراقبة والتعاون بحيث يتمكن البشر والوكلاء من التصرف بناءً على نفس المعلومات عبر معالجة ضرورات العمل مثل وقت التشغيل وسلوك الوكيل وعلم الرموز. نظرًا لأنه يعمل مع نماذج الذكاء الاصطناعي، يسعى Cloud Control إلى حل المشكلات المعقدة باستخدام المزيج الصحيح من النماذج المعدة لهذا الغرض والنماذج الحدودية، خاصة تلك التي تحتوي على بيانات الشبكات التشغيلية. ويقال إن النتيجة هي ذكاء النظام الذي يتوسع مع تعقيد المشكلة، وليس حجم النموذج وحده. وأضاف باتيل: “يفكر وكلاء الذكاء الاصطناعي ويتصرفون باستمرار بسرعة البرمجيات، وهذا يغير كل شيء يتعلق بكيفية توسيع نطاق بنيتنا التحتية الحيوية وإدارتها والدفاع عنها”. “يعد Cisco Cloud Control مركز قيادة للذكاء الاصطناعي الوكيل: منصة يعمل فيها فريقك ووكلاء الذكاء الاصطناعي لديك معًا، في نفس البيئة، بنفس المعلومات ومع سيطرة البشر.” ومن خلال Cisco Cloud Control، سيتمكن المشغلون من العمل مع وكلاء مستقلين يمكنهم اتباع مسار منظم من الإشارة إلى الإجراء. يقال إن الفوائد تشمل اكتشاف المشكلات وتحديد الأسباب وتنفيذ الإصلاحات واختبار التغييرات قبل النشر والتأكد من استعادة تجربة المستخدم. سيتم تشغيل هؤلاء الوكلاء بواسطة القياس عن بعد من Cisco والنماذج المصممة لهذا الغرض، وذلك باستخدام إمكانات أخرى مثل مقاييس الخبرة الموسعة، والتفكير العميق، والتوأم الرقمي، وسير عمل Cisco Agentic. وقالت الشركة إن الفرق ستكون قادرة على أتمتة عمليات الشبكة باستخدام حلقة وكيل، مع إبقاء الإجراءات مرئية ومحكومة. أثناء قيامهم ببناء تطبيقاتهم ووكلاءهم باستخدام اللغة الطبيعية مباشرة داخل منصة Cisco Cloud Control، يمكن للمستخدمين أيضًا الاتصال بالنظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك AWS وLinear وServiceNow وSlack. تشمل المنتجات الأخرى التي تم تقديمها في Cisco Live AI Canvas، وهي مساحة عمل متعددة اللاعبين ومولدة حيث يعمل المشغلون والوكلاء من نفس الدليل المباشر للتحقيق في المشكلات وحلها معًا في الوقت الفعلي. فرضية العمل هي أن السياق يستمر عبر التحولات والتصعيد، لذلك لا شيء يضيع، ولا يتكرر أي شيء. يشكل Cloud Control Studio مساحة تصميم تفتح بيئتين للتخصيص. يتيح Agent Builder للعملاء إنشاء وكلاء للتحكم في السحابة مصممين وفقًا لسياساتهم وسير العمل الخاصة بهم، مع القدرة على الاتصال بأكثر من 50 منصة وأدوات تابعة لجهات خارجية من خلال الموصلات الأصلية أو بروتوكول السياق النموذجي المفتوح (MCP). في المقابل، يتيح App Builder للعملاء إنشاء ونشر التطبيقات وسير العمل للتحكم في السحابة من خلال مطالبات باللغة الطبيعية، مع مساعد البرمجة الوكيل OpenAI Codex المدمج. يمكن نشر كل شيء مضمن في Studio – بالإضافة إلى الوكلاء والتطبيقات من جميع أنحاء النظام البيئي لشركة Cisco – إلى Cloud Control Marketplace.