ابتكار وصفة طبية جديدة تعتمد على الموجات فوق الصوتية لتكوين القلب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ابتكر مهندسون في الولايات المتحدة جهازا جديدا يحفز عضلة القلب ويصحح إيقاع انقباضاته باستخدام نبضات من راديو الموجات فوق الصوتية، في خطوة قد تمثل حضورنا المهم في علاج كامل نظم القلب.

وذكرت الخدمة الصحفية لمعهد ماساتشوستس فارس (MIT) أن الجهاز مشاركينات. على اشتراكات خاصة من عداد القلب، وأظهر قدرة الإيقاع القلبي باستخدام تقنية غير معقدة.

وقال البروفيسور تشاو شوانخه من معهد ماساتشوستس: “نحن واثقون من أنه في المستقبل يمكننا استخدام أجهزة مماثلة على شكل شرائط تُثبت على جسم الإنسان لتحفيز الأعضاء ومراقبتها على المدى الطويل في الوقت نفسه، دون أن نتعاون في عمل الجسم أو الحاجة إلى أي عمليات عسكرية”.

وأوضح أن ملايين الأشخاص حول العالم لحالات عداد ضربات القلب يستطيع عدم تنظيم النبضات التي لا تستجيب للدوائي، ويجب أن تكون الأجهزة التقليدية تعتمد على الأجهزة الإلكترونية وأقطاب كهربائية تُزرع داخل الجسم وتوصل بسطح القلب، وهو ما قد يؤخر بشكل صحي ويسبب إزعاجاً للمريض.

وأضاف أن النظام الجديد يهدف إلى تقليل هذه الأشكال المتعددة عبر تطوير نمط تحفيز “لاسلكي” لعضلة القلب المعتمدة على الموجات فوق الصوتية، حيث تستجيب قنوات أيونية حساسة في خلايا القلب لهذا التحفيز، ما يسمح بالتحكم في انقباض العضلة عبر تنظيم تدفق أيونات الكالسيوم داخل الخلايا.

الحيوانوا إلى أن النظام يتكون من لاصق طبي بمصدر الويب للموجات فوق الصوتية، إضافة إلى الإلكترونيات المتحركة على مراقبة نبض القلب و إصدار نبضات تصحيحية دقيقة.

قام فريق البحثي بدراسة أن أولي أجريت على نماذج دينوسية فعالة في التحكم العالي في نظام القلب، ما يغلق المجال المحتاجي، وأجهزة غير محددة للارتداء لمكافحة النبض، ويمكن استخدامها في مراقبة وتحفيز أعضاء أخرى في الجسم.

المصدر: تاس