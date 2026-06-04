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تعز… تسجيل أكثر من 22 ألف مريض بالملاريا منذ وعي 2026

AbdHassan04.06.2026
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تعز… تسجيل أكثر من 22 ألف مريض بالملاريا منذ وعي 2026

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حذّر المسؤول الإعلامي العام في مقاطعة تعز، تيسير السامعي، من انخفاض خطر مرض الملاريا في فترة وجيزة، بعد تسجيل أكثر من 22 ألف حالة طفيفة خلال العام 2026، ويتميز بمقارنة بالعوام الماضية.

وقال السامعي، في منشور توعيوي على موقع “فيسبوك”، إن الملاريا يمثل أحد أخطر التحديات الصحية التي تواجه اليمن، في ظل استمرار انتشاره في مجال مكافحة انتشاره.

المجموعة إلى منظمة الصحة العالمية، قبل أسابيع، أن نحو 64 اهتمامًا من سكان اليمن معرضون وتسع الشهر بالملاريا، إشارةً إلى أن النساء الحوامل اللاتي يتمتعن دون سن الخامسة وخمسون الفئات الأكثر أهمية ومضاعفات المرض.

وفقاً للسامعي، فإن الدراسات السابقة بدأت أن ما يصل إلى 60 اهتماماً من سكان اليمن معرضون شهرية بالملاريا، فيما يُصاب ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص بالمرض، مع وصول نسبة الوفيات إلى نحو 1 اهتمام من إجمالي الحالات.

وأشار إلى أن العدد المتزايد من المرضى يستدعي “وقفة جاددة من الجميع”، وشددت على تنفيذ عقوبة الإعدام اعتبارا من خط الدفاع الأول وانتشار المرض.

وأوضح أن التعرف على الملاريا اعتمد على مكافحة حشرة البعوض للطفيلي الخاص بالمرض، من خلال عزل أماكن تكاثره، وفسر الحاجة إلى إخفاء هويته، وإخفاء هويته.

ودعا السامي إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة المرض من خلال نشر الوعي الصحي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتغيير السلوكيات الضارة، والحث على الالتزام بالإجراءات والإجراءات.

كما شدد على أهمية دور وسائل الإعلام ومن وسائل التواصل الاجتماعي في رفع مستوى الوعي المجتمعي بخاطر الملاريا والكشف عنها، نظراً لتأثيرها الواسع في نشر المعرفة الصحية بين أفراد المجتمع.

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AbdHassan04.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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