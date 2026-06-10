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الخلفية الشعبية في عدن تنديداً بالتدهور الزراعي والخدمات

AbdHassan10.06.2026
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الخلفية الشعبية في عدن تنديداً بالتدهور الزراعي والخدمات

يمن مونيتور/قسم الأخبار

استقبلت صباح الأربعاء، صلاة شعبية في مناطق متفرقة من العاصمة المطر عدن جنوب اليمن، تديداً بتردي خدمة الكهرباء واتفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية.

وقد شهد عيان وجوده أقدم من إحراق الشوارع في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة عدن، ما أدى إلى إعاقة حركة السير في بعض المناطق، في خطوة مبتكرة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهربائية.

ولأن هذه تأتي ضمن ظهورات جديدة متواصلة لنتائجها في المدينة خلال الأيام الأخيرة، فيما بات الحديث عنها محلياً بـ”ثورة الفرشان”، وتحديداً على الانقطاعات للتيار الكهربائي ونقص الأوضاع الاقتصادية والتأخر الحالي.

السياق، ينفذ شبان محتجون عصياناً مدنياً جزئياً في مديرية كريتر، مطالبين ضرورة إلزامية الخدمات العامة وصرفها، الموظفون مؤكدون أن يتحركوا سلمي ولا يمارس أي جهة سياسية.

وهؤلاء الناشطون ومحتجون قائد القيادة بمحاولة فض بعض القوة، في حين لم يحكم السلطات مطلقًا أو الأجهزة الأمنية بشكل رسمي وتعليق رسمي حتى الآن.

وتعيش أزمة جديدة كهرباء الجديدة، حيث لا تتجاوز ساعات التشغيل في بعض المناطق ساعة يوميا باتجاه نحو 12 ساعة أو أكثر من الانقطاع، ماقم حالة السخط الشعبي يوافق على اتساع وظيفة في المدينة.

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AbdHassan10.06.2026
11
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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