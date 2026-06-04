يمكن للناشرين الآن إلغاء الاشتراك في ملخصات وتدريبات Google AI

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة أن الناشرين عبر الإنترنت والمؤسسات الإخبارية سيتمكنون الآن من منع جوجل من استخدام المحتوى الخاص بهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI)، أو من الظهور في ملخصات بحث الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

في أكتوبر 2025، صنفت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بحث جوجل والإعلانات على شبكة البحث ضمن حالة السوق الإستراتيجية (SMS)، وهو التصنيف الذي يمكنها من النظر في التدخلات المتناسبة والمستهدفة لضمان أن خدمات البحث العامة مفتوحة للمنافسة الفعالة.

بعد التشاور حول تدابير عدالة السوق الرقمية المحتملة التي تم إطلاقها في يناير 2026، قدمت هيئة أسواق المال الآن متطلبات السلوك لمنح الناشرين مزيدًا من التحكم وقوة مساومة أقوى بشأن استخدام المحتوى الخاص بهم.

يتضمن ذلك مطالبة جوجل بتوفير “أدوات فعالة” تسمح للناشرين بمنع استخدام المحتوى الخاص بهم في ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، والسماح للناشرين بإلغاء الاشتراك في السماح باستخدام المحتوى الخاص بهم من أجل “الضبط الدقيق” لنماذج الذكاء الاصطناعي.

ويجب على جوجل الآن التأكد من نسب محتوى الناشر بشكل صحيح، مع عرض روابط واضحة في نتائج البحث التي ينشئها الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه الإجراءات في أعقاب شكاوى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من أن الناشرين شهدوا انخفاضًا في حركة النقر إلى مواقعهم منذ أن بدأت Google في وضع الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في أعلى نتائج البحث. حتى الآن، لم تتمكن مواقع الويب من إلغاء الاشتراك في محتواها الذي يتم استخراجه من أجل نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي دون الانسحاب أيضًا من الظهور في نتائج بحث Google التقليدية.

وقالت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال: “اليوم، قدمنا ​​مطلبًا هو الأول من نوعه على مستوى العالم بشأن خدمات بحث Google في المملكة المتحدة، مما يتيح معاملة عادلة وشفافية أكبر وخيارات مجدية للشركات والمستهلكين”.

“مع ميزات مثل AI Overviews التي تعيد تشكيل البحث عبر الإنترنت بسرعة، من الأهمية بمكان أن يتمتع ناشرو المحتوى، بما في ذلك المؤسسات الإخبارية، بقدرة تفاوض مناسبة حول كيفية استخدام المحتوى الخاص بهم. وفي الوقت نفسه، ستساعد هذه التدابير عشرات الملايين من مستخدمي البحث في المملكة المتحدة على فهم المعلومات المقدمة لهم والثقة بها بشكل أفضل.”

وأضافت هيئة الرقابة أنه من المتوقع أن “تضع هذه المتطلبات الجديدة الناشرين، مثل المؤسسات الإخبارية، في وضع أقوى للتفاوض على صفقات المحتوى مع جوجل”، إلا أنها ستأخذ “دورًا نشطًا” في الإشراف على كيفية تنفيذ جوجل للإجراءات.

“[Google] سيكون أمامها تسعة أشهر لتنفيذ جميع التغييرات، لكن هيئة أسواق المال تتوقع أن تصبح أجزاء مهمة من الضوابط متاحة للناشرين قبل الموعد النهائي بوقت طويل.

“سيُطلب من جوجل أيضًا تقديم ونشر تقارير الامتثال، مدعومة بالبيانات والمقاييس الرئيسية، مع شرح التغييرات التي أجرتها وكيفية امتثالها. ومن المقرر تقديمها كل ستة أشهر للسنة الأولى، وبعد ذلك ستقوم هيئة أسواق المال بمراجعة وتيرة إعداد التقارير.”

قالت شركة جوجل إنها ستبدأ في اختبار عنصر تحكم جديد اعتبارًا من يوم الأربعاء على مجموعة فرعية من مواقع الوسائط الموجودة في المملكة المتحدة، مما يسمح للمالكين بإدارة كيفية ظهور روابطهم ومحتواهم في ميزات بحث الذكاء الاصطناعي، بهدف نشر عناصر التحكم عالميًا.

وجدت دراسة أجرتها منصة تحسين محركات البحث Authoritas في يوليو 2025 سابقًا أن الموقع الذي يحتل المرتبة الأولى في نتيجة البحث قد يفقد حوالي 79٪ من حركة المرور الخاصة به إذا تم إدراجه أسفل نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، قال متحدث باسم جوجل في ذلك الوقت في بيان إن الدراسة “غير دقيقة واستندت إلى افتراضات وتحليلات خاطئة”، وذلك باستخدام تقديرات قديمة ومجموعة من عمليات البحث التي لا تمثل جميع الاستعلامات التي من شأنها توليد حركة مرور للمواقع الإخبارية.

أظهرت دراسة أخرى أجراها مركز بيو للأبحاث أيضًا نجاحًا كبيرًا في حركة الإحالة من Google AI Overviews، حيث كشف استطلاع لمدة شهر لما يقرب من 69000 عملية بحث على Google أن المستخدمين نقروا فقط على رابط ضمن ملخص الذكاء الاصطناعي مرة واحدة كل 100 مرة.

وقال متحدث باسم جوجل إن الدراسة استخدمت أيضًا “منهجية معيبة ومجموعة استعلامات منحرفة لا تمثل حركة البحث”.

في تدوينة نُشرت في 3 يونيو 2026، قالت جوجل إنها تتعاون مع الجهات التنظيمية مثل هيئة أسواق المال “لضمان حصول مالكي مواقع الويب على الأدوات المناسبة مع تطور تفضيلات المستخدم”.

وأضاف مؤلف المدونة Mrinalini Loew، المدير العام في Google Search Ecosystem، أن الشركة ستبدأ في اختبار أداة جديدة تسمح لأصحاب مواقع الويب بإدارة كيفية ظهور الروابط والمحتوى الخاص بهم في ميزات بحث الذكاء الاصطناعي، مثل نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي ووضع الذكاء الاصطناعي.

وقالت: “لقد بدأنا في طرح هذه الميزات لمجموعة فرعية من مالكي مواقع الويب في المملكة المتحدة، مما يسمح بإجراء اختبار شامل قبل طرحها على مالكي مواقع الويب على مستوى العالم”، مضيفة أن عناصر التحكم لن يتم استخدامها كإشارة تصنيف لنتائج البحث خارج ميزات بحث الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ردًا على إعلان هيئة أسواق المال، قالت مجموعة المجتمع المدني Foxglove التي تركز على التكنولوجيا، على الرغم من ترحيبها بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة التنظيمية، إلا أنها تشعر بالقلق من أن التنفيذ يجب أن يكون أسرع لإنهاء الأضرار المستمرة التي تلحق بصناعة الأخبار. وأضافت أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان التدقيق الفعال في امتثال Google.

وقالت روزا كيرلنج، المديرة التنفيذية المشاركة لشركة Foxglove، التي أضافت أن المجموعة كانت تحثهم على القيام بذلك على مدار العام الماضي: “يسعدنا أن هيئة السوق المالية تقف أخيرًا في وجه سرقة Google لأعمال الصحفيين”.

“لا تمثل المراجعات العامة للذكاء الاصطناعي من Google تهديدًا لصناعة الأخبار المستقلة فحسب، بل أيضًا للديمقراطية المستنيرة. فالنظرات العامة للذكاء الاصطناعي من Google لا تأخذ عمل الآخرين دون مقابل فحسب. كما أنها تجعل من الصعب على الصحفيين الوصول مباشرة إلى جمهورهم – مما يهدد بقائهم. وبدون الصحافة المستقلة، يصبح من الصعب جدًا محاسبة الحكومات والشركات القوية.

“حتى الآن، كانت الطريقة الوحيدة لمنع Google من سرقة عملك هي إلغاء الاشتراك في الظهور على الإطلاق في بحث Google. ومع سيطرة Google على 90% من عمليات البحث، كان هذا بمثابة إزالة نفسك من الإنترنت.”

وأضافت أن هناك مخاوف من أن تظل جوجل قادرة على “التملص” من الالتزامات التي تفرضها هيئة أسواق المال: “فإن هذه التدابير ستسمح لها بتحديد واجباتها المنزلية، بدلاً من الخضوع لمراجعة صارمة ومستقلة. والإطار الزمني كبير للغاية ــ وليس هناك سبب لمنح جوجل تسعة أشهر لوضع حد للضرر الفظيع الذي تسببه ــ والذي كانت هي نفسها على علم به لسنوات.

“يجب على هيئة أسواق المال أن تراقب جوجل مثل الصقر – لضمان الامتثال لهذه التدابير، والتصرف بشكل عاجل بشأن أي ضرر ناتج عن مقترحاتها الجديدة حول ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ووكلاء البحث.”