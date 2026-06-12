مونديال 2026 ينطلق من المكسيك.. بداية السيطرة على البطولة لأول مرة ساعدها ثلاث دول

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

انطلقت مساء الخميس منافسات كأس العالم الربع 2026 بحفل افتتاحي كبير احتضنه ملعب “أزتيكا” في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إيذاناً ببدء أول نسخة في تاريخ البطولة ساعدتها ثلاث دول هي المكاتب المكسيكية المتحدة.

وسجلت صافرة الافتتاحية بين المكسيك الشهير بأفريقيا، حيث بدأ الملعب الذي اكتملت بـ 80 ألف مفرج إلى مسرح خاص جمعي بين الموسيقى والاستعراضات التاريخية التي عكست هوية البلد الشهير.

ويشارك في حفل مشاهير العالم نجوم هوليوود شاكيرا، ويشارك في الأغنية الرسمية للمونديال إلى جانب النجم نيكول بورنا بوي، وسط تفاعل جماهيري كبير وحتى الأذهان حضورها اللافت في مونديال 2010 بأغنية “واكا واكا” الشهيرة.

وشهدت مشاركة خاصة نخبة من نجوم الموسيقى اللاتينية، بينهم جيه بالفين، وداني أوشن، وفرقة “مانا” المكسيكية، إلى جانب عروض فنية عسكرية من ثقافات السكان الأصليين والتراث المكسيكي.

وتحملت نسخة 2026 ثابتاً تماماً، إذ تقام الجلسة الأولى مشاركة مشتركة بين ثلاث دول، كما تضم ​​ثلاث تظاهرات تظاهرية تدعمها كل دولة بالتزامن مع مباراتها الأولى في البطولة.

وبعد افتتاح المكسيك مشوارها أمام جنوب أفريقيا، تتجه صناعات العالم إلى كندا، حيث ساعدت تورونتو غلوود المتحدة في افتتاح خاصين بمشاركة مجموعة من النجوم البارزين في الموسيقى العالمية، في شكل يعكس حجم المسبوك للبطولة الكبرى في تاريخ كأس العالم.