إطلاق سراح الصحفي حمود هزاع بعد يوم من انتظاره في مأرب

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

فرجت السلطات في محافظة مأرب (شرق اليمن)، مساء الاثنين، عن الصحفي حمود هزاع بعد يوم من الاحتفاء به، حسب ما عرفه مصادره المحلية والمنظمة الوطنية للإعلاميين (صدى)، التي قالت إنها تعملاً من هزاع أبلغها فيه بخروجه من الاحتجاز.

جاء الإفراج عنه ضده صباح السبت الماضي، وبعد ساعات من تقديمه للشرطة مأرب عنه، وذكر أنه موقوف لدى جندي الأمن، على خلفية التهجم على وزير الإعلام معمر الإرياني، قبل أن تحذف البيان الذي التأمين.

أول تعليق له، ساهم وزير الإعلام معمر الإرياني أنه لم يلتقِ بالصحفي حمود هزاع، ولم يكن موجوداً في الفعالية أثناءه، كما في حضوره أي شخص قوي أو تقدمه بأي طلب يتدخل فعاله.

وأكد الإرياني على رفضه السلطات أو التضييق على أي صحفي بسبب رأي أو موقف، مؤكداً أن أي تجاوز يجب أن يُعالج عبر الإزالة لا من خلال حرية فرانسيسكو، ومطالباً بالإفراج عن هزاع فوراً، واعتبراً أن حماية كرامة التحرير وحرياتهم تمثل ركيزة سريعة لسيادة القانون.