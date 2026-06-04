أمن عدن يوجه بإحالة “قضايا الآداب” للنيابة ويمنع عطلات الإفراج بالضمان

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

موجه مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، مطهر علي ناجي، اليوم الخميس، برفع قضايا الآداب العامة فوراً موجه إلى النيابة العامة، يمنع قبول أي تنازلات أو إصدار عن المتهمين بضمانات إلا عبر القضاء.

يأتي ذلك عقب أعقاب السخط الشعبي من قضية المدعو “محمد الجحافي” المتورط في قضايا وأشخاص لا يفصلون مدير قسم شرطة لتواطؤه في الافراج عن المتهم والضغط على أسرة المجني عليه للتنازل عن القضية.

جاء ذلك من خلال لقاء موسع عقده ناجي مع رؤساء أقسام الشرطة ومديري البحث في مختلف مديريات عدن، لتحقيق مستوى الأداء الدقيق وآليات العمل الفني في المدينة.

ويأذن مدير الأمن بالتزامه بالإجراءات القانونية المعتمدة، بشكل قاطع أن البت في الإفراج بالضمانات بات حكراً على النيابة العامة والسلطات، لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية وضبط التجاوزات.

القرن الماضي، حثّ ناجي القيادات الأمنية على تحسين جودة الأداء والارتقاء بالخدمات الرائعة في شهر رمضان المبارك، لا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اقرأاً وفي الانضباط الالتزام والمسؤولية في تنفيذ مهمة الموكلة للأجهزة الأمنية.

في سياق متصل ضبطت شرطة كريتر، متهمين بترويج وبيع المخدرات المخدرة، بعد مداهمة منزل الرجلين عقب التنسيق القانوني مع النيابة العامة، بحضور عضو النيابة، القاضي مصطفى زليخي، وأسفرت عن العثور على 11 شريطاً من الحبوب المخدرة (نوع قوة 300) بحوزة المتهمين.