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ندوة في مارب تطالب بتشريعات عاجلة لحماية الحريات الصحفية في اليمن

AbdHassan18.06.2026
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ندوة في مارب تطالب بتشريعات عاجلة لحماية الحريات الصحفية في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نظمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، الخميس في مارب، ندوة نقاشية بعنوان “بين الأسلحة والأشخاص ذوي الإعاقة.. حتمية الإصلاحي والاستقلالية وتتمتع بوسائل الإعلام”.

وفي الندوة، التي أُقيمت بالشراكة مع منظمة (IMS) وبتمويل أوروبي، بالتزامن مع يوم الصحافة اليمنية. شدد المدير التنفيذي “صدى” معاذ الذبحاني، على أهمية تضافر لتحقيق تحديات العمل الصحفي وتسليط الضوء على قضايا الإعلاميين، وتسليط الضوء على المشاريع المتخصصة المتخصصة في مجال الحريات.

واستعرضت الندوة الخمسين أوراق عمل، حيث شخّص محمد إسماعيل الحقيقة القائمة على الأنواع المتعددة، وفصّلت منى أبو أصبع مرشحة هذه الأسلحة والآليات المناصرة الدولية والمحلية، قدمت رغدة المقطري قراءة شرعية شرعية لتصبح حائزة للصحافة، وبدأت طه المعمري ممارسة رقمية في مواجهة القيود التقنية، ليتأهل أحمد عفيف برصد استقلالية الإعلام اليمني في الظروف الراهنة.

واختتم المشاركون في اختتام الندوة إلى توحيد جهود المنظمات الحقوقية القانونية والإعلامية، لضغط نوفمبر إصلاحات شاملة شاملة، ووقف التضييق على الحريات، بما في ذلك حق المجتمع في الوصول إلى معلومات مستقلة ونزيهة.

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AbdHassan18.06.2026
14
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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