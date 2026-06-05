لماذا لن يقطع الذكاء الاصطناعي الوظائف: تحميل بودكاست أسبوعي للكمبيوتر

أفاد استطلاع أجرته شركة جارتنر للمحلل على 350 مشاركًا في المؤسسات الأكثر تقدمًا في استخدامها لوكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، أن 80% منهم قد شهدوا درجة معينة من تخفيض الوظائف بعد تطبيقهم للذكاء الاصطناعي.

وفي معرض مناقشة الاستطلاع مع مجلة Computer Weekly، تقول هيلين بويتفين، نائبة رئيس شركة Gartner المتميزة: “هناك تخفيضات في الوظائف، ولكن إذا كنت تحصل على المزيد من عائد الاستثمار (ROI)، فإنك في الواقع لا تقوم بخفض المزيد من الوظائف”.

لا يعتقد بواتفين أن تقليل عدد الموظفين لتمويل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل استراتيجية قابلة للتطبيق على المدى الطويل. وتقول: “هناك اعتقاد بأننا إذا استثمرنا في هذه التكنولوجيا، فسيتعين علينا بطريقة أو بأخرى إجراء المقايضة عن طريق خفض الإنفاق على الموظفين أو خفض الإنفاق على عدد الموظفين. ولكن ما يظهره بحثنا هو أنه في حين أن ذلك قد يساعد الأرصدة النقدية على المدى القصير، على المدى الطويل، فإن عائد الاستثمار الحقيقي – تلك المنظمات التي تحصل على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي – يستثمر في الواقع بشكل كبير في البشر”.

ووفقاً لبواتفين، من الأرجح أن تقوم مثل هذه المنظمات ببناء مهارات جديدة، وخلق أدوار للوكلاء المنسقين، ومن الأرجح أن ترسم مسارات وظيفية لموظفيها للمضي قدماً. وتقول: “ما نراه هو أنه من قصر النظر في الواقع مجرد التفكير في عدد الموظفين كشكل من أشكال القيمة بدلاً من التفكير على نطاق أوسع حول القيمة”.

ويعتقد بواتفين أن محاولة محاكاة عمالقة التكنولوجيا، الذين يقومون بتخفيضات كبيرة في الوظائف كجزء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي طويلة المدى، ليس هو النهج الصحيح. وتقول: “إنهم يسعون وراء أشكال جديدة من القيمة حيث يكون الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من أعمالهم، والمقايضات التي يقومون بها هي أنهم يعتقدون أن الأمر يتعلق فقط بالإنتاجية وعدد الموظفين”. بالنسبة لبواتفين، فإن تقليل عدد الموظفين له تأثير ضار على الأعمال التجارية على المدى الطويل.

قد يجادل بعض الناس بأن الذكاء الاصطناعي يلغي الأدوار البسيطة، كما هو الحال في تطوير البرمجيات، مما يقلل من فرصة الناس لاكتساب الخبرة المتعلقة بالوظيفة في وقت مبكر من حياتهم المهنية. يقول بويتفين: «هذه حالة أخرى من حالات قصر النظر». وبدلاً من الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل هؤلاء الأشخاص بشكل أساسي، تقول إن الشركات بحاجة إلى التفكير في المهام التي ستختفي، والمهام التي تبقى عندما يتم نشر الذكاء الاصطناعي في أدوار وظيفية معينة.

على سبيل المثال، في تطوير البرمجيات، مقياس النجاح هو مدى سرعة إنتاج التعليمات البرمجية لتحقيق النتيجة التي يتطلبها العمل.

إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى تسريع قدرة المؤسسة على الانتقال من المشكلة إلى الحل، كما يشير بويتفين، فهذا يعني أن فريق تطوير البرمجيات قادر على معالجة المزيد من المشكلات. ومن وجهة نظر قيادة تكنولوجيا المعلومات، تقول: “أولئك الذين يتطلعون بشكل إبداعي إلى كيفية بناء مستقبلهم باستخدام البرمجيات يضاعفون جهودهم بالتأكيد للتأكد من أن لديهم المواهب اللازمة لتمكينهم من بناء مهندسي برمجيات مبتدئين بحيث ينتقلون بسرعة أكبر من مشكلة الأعمال إلى حل البرمجيات. وتضيف: “إنها مفارقة جيفونز قليلاً وستؤدي في الواقع إلى خلق المزيد من الطلب”. وبعبارة أخرى، كلما زادت كفاءة الشركة في تطوير البرمجيات التي تحتاجها، أصبح إنتاج البرمجيات أرخص. وتضيف: “وبالتالي تصبح أكثر كفاءة في حل المشكلات المتعلقة بالبرمجيات، مما يعني أن هناك طلبًا أكبر، وبالتالي طلبًا أكبر على الأشخاص الذين يمكنهم القيام بهذا النوع من العمل”.