شركة KDDI توقع اتفاقية إدارة اتصال مسرع Aeris IoT

في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تعزيز عرض تقديم الخدمات الخاص بها في مواجهة المنافسة الشديدة من الشركات القائمة في أراضيها المحلية، أكملت شركة الاتصالات اليابانية KDDI Corporation اتفاقية خدمة إدارة اتصال إنترنت الأشياء (IoT) مع مزود حلول الاتصال والأمن لإنترنت الأشياء Aeris.

استخدمت شركة KDDI منصة IoT Accelerator (IoT-A) منذ عام 2017، أي قبل ست سنوات من استحواذ Aeris عليها من Ericsson، إلى جانب أعمال سحابة المركبات المتصلة (CVC) والأصول ذات الصلة.

منذ الاستحواذ، تدعي Aeris أنها استثمرت بشكل كبير في التحسينات العالمية للمنصة، بما في ذلك ترقيات الأداء، وتحديث النظام والحوسبة السحابية، وتوسيع التعاون مع مزودي الاتصال الدوليين. تم تصميم هذه الإمكانات لتمكين عملاء المؤسسات من نشر حلول متصلة من خلال تسليم وحدة حفظ مخزون واحدة (SKU) وتقليل تعقيد الفواتير في أي بلد.

تدير منصة IoT-A حاليًا 104 مليون جهاز إنترنت الأشياء و42 مليون مركبة متصلة على مستوى العالم. تدعم Aeris 70 برنامجًا للسيارات عبر 45 علامة تجارية للسيارات وأكثر من 30 مجموعة عالمية لتصنيع السيارات.

وبالنظر إلى صفقة KDDI، ترى Aeris أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوق مهم حيث تقود المنطقة النمو العالمي لاتصالات إنترنت الأشياء، حيث من المتوقع أن يتوسع السوق العالمي بنسبة 21.7٪ سنويًا حتى عام 2033.

من الناحية التطبيقية، ستسعى منصة IoT-A إلى تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات على حلول اتصال إنترنت الأشياء الآمنة والقابلة للتطوير والتي تدعم العمليات المحلية والتوسع الدولي عبر السيارات والمرافق وغيرها من الصناعات الحيوية.

يقال إن اتفاقية KDDI تسهل استمرار الخدمة “السلسة” مع توسيع قدرات منصة Aeris لدعم متطلبات الاتصال المؤسسية المتزايدة في جميع أنحاء العالم.

ومن بين الإمكانات الرئيسية المتوفرة تنسيق الاتصال العالمي وإدارة دورة حياة الجهاز والأمان والتشخيص المتكامل وتنسيق eSIM المتقدم.

في الفئة الأولى، يوفر النظام رؤية ومراقبة متعمقة دون الحاجة إلى برامج على مستوى الجهاز، مع إعداد الإدارة لتوفير المرونة على المدى الطويل والتحكم التشغيلي لعمليات النشر ذات المهام الحرجة. الاتصال تم تصميم التزامن للسماح لمصنعي السيارات بنشر المركبات المتصلة عبر الأسواق الدولية من خلال إدارة موحدة، بينما تدعم ميزات إدارة دورة الحياة المرافق في إدارة البنية التحتية للشبكة الذكية على مدار عمليات النشر التي تمتد لعقود.

يعتمد الحل على معيار SGP.32 eSIM الجديد ويدعم حالات الاستخدام ذات المهام الحرجة التي تدعم تقنية 5G عبر السيارات والأتمتة الصناعية والمدن الذكية، مع توسيع نطاق الأمان من خلال منصة Aeris IoT Watchtower للمراقبة الموحدة والتحكم بدون ثقة. يعد SGP.32، الذي أنشأته GSMA، معيارًا عالميًا للجيل التالي من eSIM لتوفير بطاقة SIM عن بعد في أجهزة إنترنت الأشياء – خاصة تلك التي لا تحتوي على واجهة مستخدم.

وقال شون غوران، نائب رئيس المبيعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة Aeris: “يسر شركة Aeris دعم KDDI كجزء من انتقالها إلى منصة Aeris IoT Accelerator. توفر منصة Aeris IoT Accelerator بنية تحتية من المستوى الأول تدعم متطلبات الاتصال العالمية للمؤسسات”.

وأضاف: “تتيح منصتنا العالمية الموحدة عمليات نشر إنترنت الأشياء المبسطة والآمنة على نطاق واسع، مما يسمح لعملاء المؤسسات المتعددة الجنسيات – بما في ذلك مصنعي المعدات الأصلية للسيارات – بالابتكار والتوسع خلال مراحل نمو السوق الهامة دون تعقيد. ويواصل النظام البيئي الشريك لـ Aeris IoT وابتكارات منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل لدينا تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات الاتصال المتقدمة في جميع أنحاء العالم”.

أثناء طرح خدمات 6G، حددت مجموعة KDDI لنفسها هدفًا يتمثل في تحقيق جودة اتصالات محسنة وحياد الكربون. وبدلاً من مجرد السعي وراء سرعة أعلى وقدرة أكبر لشبكات الجيل السادس، تتطلع الشركة إلى إنشاء تقنيات شبكات يمكنها توفير جودة عالية واستهلاك منخفض للطاقة في نفس الوقت.

وتأتي صفقة KDDI أيضًا على خلفية قيام Aeris بإنشاء شراكة مع Verizon Business لتحويل كيفية إدارة الشركات متعددة الجنسيات وتوسيع نطاق عمليات نشر إنترنت الأشياء الدولية.