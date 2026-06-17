يجب ألا تؤدي الهوية الرقمية إلى تعميق الإقصاء

بحلول عام 2029، قد تكون الطريقة الافتراضية لإثبات هويتك في كل شيء بدءًا من العمل وحتى رعاية الأطفال هي معرف رقمي مخزن على هاتفك الذكي، إذا تم قبول مقترحات حكومة المملكة المتحدة.

وفي حين أن الوعد يتلخص في تحقيق الكفاءة من خلال وسائل مثل عمليات الفحص الأسرع، والحد من الاحتيال، وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية، فإنه يخاطر أيضا بإنشاء أنظمة رقمية أولا بشكل افتراضي، مما يثير تساؤلات جدية حول كيفية وصول أولئك الذين لا يستطيعون الوصول الرقمي إلى الخدمات الأساسية والتنقل فيها.

وعلى الرغم من تقديمها على أنها طوعية، تظهر التجارب الدولية أن هذه الأنظمة سرعان ما أصبحت ضرورية في الممارسة مع تحول الخدمات الخاصة والعامة إلى الإنترنت.

بالنسبة إلى 19 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون حاليًا من الاستبعاد الرقمي، فإن هذا التحول يهدد بتعميق عدم المساواة القائمة وإنشاء حواجز جديدة أمام الرعاية الصحية والمزايا والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات الحيوية.

لماذا يظل ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة مستبعدين رقميًا؟ الاستبعاد الرقمي ليس قضية هامشية. هناك حوالي 1.7 مليون أسرة غير متصلة بالإنترنت، وما يقرب من 4.5 مليون بالغ لا يمتلكون هاتفًا ذكيًا، ويرتفع هذا العدد إلى أكثر من واحد من كل أربعة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر ما لا يقل عن 11 مليون بالغ في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى المهارات الرقمية الأساسية اللازمة لإكمال المهام الأساسية مثل إعداد حساب بريد إلكتروني. بالنسبة لهذه المجموعات، يخلق نظام الهوية الرقمية الإلزامي حاجزًا جديدًا أمام المشاركة في مجتمع رقمي متزايد. إذا أصبحت الهوية الرقمية هي الطريق القياسي إلى الرعاية الصحية، أو معاشات التقاعد، أو الرعاية الاجتماعية، أو التعليم، فإن مخاطر الاستبعاد قد تصبح متأصلة في الأنظمة ذاتها التي يعتمد عليها الناس للبقاء على قيد الحياة. تلعب الثقة والخوف أيضًا دورًا مهمًا في الاستبعاد الرقمي، خاصة وأن الثقة في كل من الحكومة المركزية والمحلية غالبًا ما تكون منخفضة بين الأشخاص الذين خذلوا في لحظات الضعف. بالنسبة لهذه المجموعات، فإن التوجه الحالي نحو الخدمات العامة عبر الإنترنت يخلق بالفعل القلق والمقاومة، جنبا إلى جنب مع المخاوف بشأن كيفية استخدام بياناتهم وأتمتة اتخاذ القرار. لا يستطيع حوالي 4% من سكان المملكة المتحدة الوصول إلى هاتف ذكي، ومع ذلك يفترض هذا النظام الجديد أن الناس يستطيعون شراء هاتف ذكي واستخدامه بكفاءة. وعلى الرغم من الإشارة إلى بديل غير متصل بالإنترنت، فلا يزال من المتوقع أن يتم تشغيله رقميًا – مما يترك العديد من الأسئلة حول كيفية وصول أولئك المستبعدين رقميًا إلى الخدمات العامة.

كيف يمكن للهوية الرقمية أن تخلق حواجز جديدة عن غير قصد في حين أن الهدف من الهوية الرقمية هو تبسيط الوصول إلى الخدمات، إلا أنها يمكن أن تخلق عن غير قصد عقبات جديدة للأشخاص الذين يواجهون الحرمان بالفعل. أحد التحديات الأكثر إلحاحا هو التوثيق. إثبات الهوية، حتى بالنسبة للهوية الرقمية، غير واضح بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم جواز سفر أو رخصة قيادة أو أي أوراق رسمية أخرى. وهذا لا يخلق حالة من عدم اليقين فحسب، بل يترك الكثيرين غير متأكدين من كيفية حصولهم على الهوية الرقمية في المقام الأول. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف عملية بشأن المكان الذي يُتوقع أن يحصل فيه الأشخاص على المساعدة. على الرغم من الإشارة إلى الشمول الرقمي، إلا أنه لم يتم تعريفه ضمن وثائق التشاور الحكومية الحالية. أشارت المناقشات البرلمانية إلى مكاتب البريد والمكتبات كأماكن يمكن للأشخاص الحصول على الدعم فيها، بما يتماشى مع نظام تسجيل الدخول الموحد. ومع ذلك، مع إغلاق المكتبات كل عام، وتحول المئات إلى الخدمات التي يقودها المتطوعون بساعات عمل أقصر، يتم فقدان العديد من هذه الأصول المجتمعية. ولا يزال يتعين على الأفراد، وخاصة في المناطق الريفية، السفر إلى هذه المواقع ــ وهو ما لا يشكل شمولاً رقمياً بمعناه الحقيقي. وحتى خيار تسجيل الدخول الشخصي مرة واحدة يتطلب عنوان بريد إلكتروني، وهو أمر لا يمتلكه العديد من الأشخاص المستبعدين رقميًا. وتؤثر هذه العوائق بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وكبار السن والمعوقين وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. ومن دون دعم مخصص، فإن نظام الهوية الرقمية الموحد الذي يناسب الجميع قد يخاطر بفشل كل هذه الأنظمة.