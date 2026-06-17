يجب ألا تؤدي الهوية الرقمية إلى تعميق الإقصاء
بحلول عام 2029، قد تكون الطريقة الافتراضية لإثبات هويتك في كل شيء بدءًا من العمل وحتى رعاية الأطفال هي معرف رقمي مخزن على هاتفك الذكي، إذا تم قبول مقترحات حكومة المملكة المتحدة.
وفي حين أن الوعد يتلخص في تحقيق الكفاءة من خلال وسائل مثل عمليات الفحص الأسرع، والحد من الاحتيال، وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية، فإنه يخاطر أيضا بإنشاء أنظمة رقمية أولا بشكل افتراضي، مما يثير تساؤلات جدية حول كيفية وصول أولئك الذين لا يستطيعون الوصول الرقمي إلى الخدمات الأساسية والتنقل فيها.
وعلى الرغم من تقديمها على أنها طوعية، تظهر التجارب الدولية أن هذه الأنظمة سرعان ما أصبحت ضرورية في الممارسة مع تحول الخدمات الخاصة والعامة إلى الإنترنت.
بالنسبة إلى 19 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون حاليًا من الاستبعاد الرقمي، فإن هذا التحول يهدد بتعميق عدم المساواة القائمة وإنشاء حواجز جديدة أمام الرعاية الصحية والمزايا والخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات الحيوية.
لماذا يظل ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة مستبعدين رقميًا؟
الاستبعاد الرقمي ليس قضية هامشية. هناك حوالي 1.7 مليون أسرة غير متصلة بالإنترنت، وما يقرب من 4.5 مليون بالغ لا يمتلكون هاتفًا ذكيًا، ويرتفع هذا العدد إلى أكثر من واحد من كل أربعة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر ما لا يقل عن 11 مليون بالغ في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى المهارات الرقمية الأساسية اللازمة لإكمال المهام الأساسية مثل إعداد حساب بريد إلكتروني.
بالنسبة لهذه المجموعات، يخلق نظام الهوية الرقمية الإلزامي حاجزًا جديدًا أمام المشاركة في مجتمع رقمي متزايد. إذا أصبحت الهوية الرقمية هي الطريق القياسي إلى الرعاية الصحية، أو معاشات التقاعد، أو الرعاية الاجتماعية، أو التعليم، فإن مخاطر الاستبعاد قد تصبح متأصلة في الأنظمة ذاتها التي يعتمد عليها الناس للبقاء على قيد الحياة.
تلعب الثقة والخوف أيضًا دورًا مهمًا في الاستبعاد الرقمي، خاصة وأن الثقة في كل من الحكومة المركزية والمحلية غالبًا ما تكون منخفضة بين الأشخاص الذين خذلوا في لحظات الضعف.
بالنسبة لهذه المجموعات، فإن التوجه الحالي نحو الخدمات العامة عبر الإنترنت يخلق بالفعل القلق والمقاومة، جنبا إلى جنب مع المخاوف بشأن كيفية استخدام بياناتهم وأتمتة اتخاذ القرار.
لا يستطيع حوالي 4% من سكان المملكة المتحدة الوصول إلى هاتف ذكي، ومع ذلك يفترض هذا النظام الجديد أن الناس يستطيعون شراء هاتف ذكي واستخدامه بكفاءة. وعلى الرغم من الإشارة إلى بديل غير متصل بالإنترنت، فلا يزال من المتوقع أن يتم تشغيله رقميًا – مما يترك العديد من الأسئلة حول كيفية وصول أولئك المستبعدين رقميًا إلى الخدمات العامة.
كيف يمكن للهوية الرقمية أن تخلق حواجز جديدة عن غير قصد
في حين أن الهدف من الهوية الرقمية هو تبسيط الوصول إلى الخدمات، إلا أنها يمكن أن تخلق عن غير قصد عقبات جديدة للأشخاص الذين يواجهون الحرمان بالفعل. أحد التحديات الأكثر إلحاحا هو التوثيق.
إثبات الهوية، حتى بالنسبة للهوية الرقمية، غير واضح بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم جواز سفر أو رخصة قيادة أو أي أوراق رسمية أخرى. وهذا لا يخلق حالة من عدم اليقين فحسب، بل يترك الكثيرين غير متأكدين من كيفية حصولهم على الهوية الرقمية في المقام الأول.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف عملية بشأن المكان الذي يُتوقع أن يحصل فيه الأشخاص على المساعدة. على الرغم من الإشارة إلى الشمول الرقمي، إلا أنه لم يتم تعريفه ضمن وثائق التشاور الحكومية الحالية. أشارت المناقشات البرلمانية إلى مكاتب البريد والمكتبات كأماكن يمكن للأشخاص الحصول على الدعم فيها، بما يتماشى مع نظام تسجيل الدخول الموحد.
ومع ذلك، مع إغلاق المكتبات كل عام، وتحول المئات إلى الخدمات التي يقودها المتطوعون بساعات عمل أقصر، يتم فقدان العديد من هذه الأصول المجتمعية. ولا يزال يتعين على الأفراد، وخاصة في المناطق الريفية، السفر إلى هذه المواقع ــ وهو ما لا يشكل شمولاً رقمياً بمعناه الحقيقي. وحتى خيار تسجيل الدخول الشخصي مرة واحدة يتطلب عنوان بريد إلكتروني، وهو أمر لا يمتلكه العديد من الأشخاص المستبعدين رقميًا.
وتؤثر هذه العوائق بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وكبار السن والمعوقين وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية. ومن دون دعم مخصص، فإن نظام الهوية الرقمية الموحد الذي يناسب الجميع قد يخاطر بفشل كل هذه الأنظمة.
ما الذي يتعين على الحكومة والصناعة فعله لضمان بقاء الخدمات الأساسية في متناول الجميع؟
وتتحمل الحكومة والصناعة مسؤولية مشتركة لضمان أن الخدمات العامة الرقمية تعزز المشاركة بدلا من تعميق الاستبعاد.
ويجب أن تظل الخدمات الأساسية متاحة من خلال طرق متعددة، وليس فقط الطرق الرقمية، بما في ذلك وجهاً لوجه والهاتف والنسخة المطبوعة. ويجب أن يتم توصيل هذه البدائل بوضوح ودعمها جيدًا للأشخاص الذين قد يفتقرون إلى الوثائق أو الأجهزة أو المهارات الرقمية.
يجب أن تظل وثائق الهوية المادية خيارًا معترفًا به بالكامل لفحوصات الحق في العمل وغيرها من خدمات القطاعين العام والخاص الأساسية، دون التقصير في استخدام الوثائق الرقمية.
ويجب أيضًا بناء أي أنظمة جديدة للهوية الرقمية مع مراعاة الشمولية في جوهرها. وهذا يعني تنفيذ مبادئ التصميم الشامل والتأكد من مشاركة الأشخاص الذين يواجهون حواجز إمكانية الوصول – مثل أولئك الذين تعتبر اللغة الإنجليزية لغة إضافية بالنسبة لهم، وكبار السن والأفراد ذوي الإعاقة – في تشكيل النظام.
إن امتلاك جهاز لا يعني الشمول الرقمي – فقد لا يزال الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت والمهارات والثقة اللازمة لاستخدامها بعيد المنال، حتى بالنسبة لشخص لديه هاتف ذكي. ومن دون هذه الثقة فإن التحديث قد يتحول بسهولة إلى إقصاء بحكم تصميمه. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التمويل المناسب لضمان تواجد الخدمات المحلية – مجموعات المجتمع والخدمات العامة المحلية التي تقدم المساعدة وجهاً لوجه – لتوجيه الناس عبر الخدمات الجديدة في مدنهم وقراهم، بشكل منتظم ومستدام، وليس لمرة واحدة. لكن هذه المساعدة لا يمكن أن تحل محل الوصول إلى المنزل.
الأمن والشفافية لهما نفس القدر من الأهمية لأن الناس يحتاجون إلى ضمانات واضحة بشأن الأمن وكيفية استخدام بياناتهم وتخزينها. وبدون ذلك، ستظل الثقة في الهوية الرقمية هشة.
مع استمرار المناقشة حول الهويات الرقمية، يجب أن يكون هناك مبدأ واحد واضح. وما لم يتم بناء الإدماج الحقيقي الذي يركز على المستوى الفردي منذ البداية، فإن الهوية الرقمية تخاطر بتعميق أوجه عدم المساواة التي تهدف إلى التغلب عليها. لا يمكن أن تدور المحادثة ببساطة حول إدخال تكنولوجيا جديدة، بل يجب أن تدور حول ضمان الوصول المتساوي إلى الأجهزة والبيانات والدعم الشخصي.
يتمتع الابتكار الرقمي في جميع أنحاء الحكومة بإمكانات هائلة لتعزيز المشاركة، ولكن فقط إذا تمكن الجميع من المشاركة. الأمر لا يتعلق بتطور التكنولوجيا، بل يتعلق بما إذا كانت التكنولوجيا تجلب المزيد من الأشخاص أو تترك المزيد من الناس وراءهم.
إليزابيث أندرسون هي الرئيس التنفيذي لشركة تحالف الفقر الرقمي.
رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.