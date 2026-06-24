يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أتلفت شرطة محافظة مارب، اليوم، نحو مليون كبسولة من عقار “البريجابالين” المخدر بتركيز 300 ملغم، وذلك بعد استكمال الضوابط القانونية والقضائية المتعلقة بالمضبوطات.

وبدأت الشرطة في الانتهاء من 6200 باكت من العقار وتمت عملية الإتلاف نيابة عن النيابة العامة واللجنة العسكرية القضائية بفحص المضبوطات.

برعاية مدير عام شرطة محافظة محافظة مارب، اللواء يحيى حميد، أن الأجهزة الأمنية تعاونت معها لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة وضبط المتورطين فيها، واختر أن هذه المواد مخفية لا لأمن المجتمعي ويجب.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية في العمل بشكل مستمر، لتبدأ عمليات تهريب المخدرات في لبنان من انتشارها، بشكل مشدد على مواصلة التدابير اللازمة لتقديم المشورة للمجتمع والأمن.

وثمّن اللواء حميدة تمامًا التي حققتها الوحدات العسكرية والعسكرية في مجال مكافحة المخدرات، وحققت له من تسجيليات الإنجازات في ما بعد التاهلبين والمروجين.

من جانبه، بوضوح مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة مأرب، العقيدة عبدالرزاق الروافي، أن المواد التي تبعت إتلافها مدرجة ضمن جدول المواد المخدرة والتنفيذ الدقيق المحظورة، بالتأكيد أن عملية الإتلاف نفذت تبعاً للإجراءات القانونية والقضائية المعتمدة.

دعت الروافي للمؤتمر إلى التعاون مع الأجهزة القضائية والإبلاغ عن أي وتنشط مشبوهة التعاون بتهريب أو ترويج المخدرات، وتساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال تمثيل أحد أهم العناصر في مواجهة هذه الظاهرة وظاهرة التأثير عليها.