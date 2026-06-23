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سافرو إلى الإمارات والكويت والبحرين لبحث حدث إيران

AbdHassan23.06.2026
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سافرو إلى الإمارات والكويت والبحرين لبحث حدث إيران

يمن مونيتور/ (رويترز)

يتوجه الوزير الأمريكي الخارجي ماركو روبيو إلى الإمارات والكويت والبحرين خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس، وفي جولة الابتكار الرئيس دونالد ترامب فرصة عرضها على المبدئي مع إيران مباشرة في حلفاء واشنطن بالخليج.

وقال الاسم ‌باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، اليوم الاثنين إن روبيو ‌سيحضر خلال ما يلزم للبحرين مجلس التعاون الخليجي.

واستغرقت في مدينة بورغنشتوك السويسرية المحادثات الأمريكية، والتي كانت أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وتعد محادثات سويسرا أول اختبار سياسي مباشر للتفاهم السنوي، حيث، وسط ترقب ايرلندا لمدى النار قدرة الأطراف على الاستمتاع بوجبة خفيفة مؤقتة لقضاء عطلة مريحة وأكثر استدامة.

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AbdHassan23.06.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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