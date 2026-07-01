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البسيطة ثلاثة أفراد بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بمحافظة حجة

AbdHassan01.07.2026
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البسيطة ثلاثة أفراد بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بمحافظة حجة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أُصيب ثلاثة أشخاص، عصر الثلاثاء، صاعقة رعدية ضربت مديرية بني قيس بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية إن الصاعقة المبتكرة كلياً من علي أحمد بريط شاوش، وراشد محمد شاوش، وحسن البدوي، ما حضر لتصويرهم لإصابات متفاوتة.

أهمية أن يتم نقصوا إلى أحد مستشفيات المحافظة على الرعاية الطبية، حيث لا يزال لا يتلقون العلاج.

ولم يتم تحريرها حتى الآن معلومات إضافية بالإضافة إلى حالتهم الصحية.

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AbdHassan01.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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