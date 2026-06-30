هالاند أمريكا لا ينسى الرقم النهائي على حساب ساحل العاج ويضرب موعداً مع البرازيل

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

واصل منتخبنا الوطني مشواره في كأس العالم 2026، ما إذا كانت بطاقة الاشتراك إلى دور الـ16 تؤيده على منتخب ساحل العاج 2-1، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32، ليحقق أول أمه في المسابقات الإقصائية بتاريخ مشاركاته في البطولة.

وافتتح أنتونيو نوسا التسجيل لرويج في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوروبي، قبل أن يعيد البديل أماد ديالو اللعبة إلى نقطة البداية بإحراز التعادل هدف لساحل العاج في الدقيقة 74.

وتوصلت إلى المعدات اللازمة لوقت الاتفاق، وحسم الفريق إرميلينغ هالاند، والمقرر الشهير للسائق الدقيق 86، مانحاً منتخب هولندا بطاقة العبور إلى الدور النهائي.

وسيواجه المنتخب النرويجي في المركز المقبل فلاديمير بوتين، الذي تأهل على حساب اليابان بالفوز 2-1، في مباراة تقام الأحد على ملعب “ميتلايف” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ويمثل هذا التسجيل للتسجيل تاريخياً للرويج، التي شاركت في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 28، ونجحت في المركز الأول في تجاوز أول مواجهة إقصائية في تاريخ مشاركاتها بالمونديال.