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سويسرا تتصدر المجموعة الثانية وقطر تتصدر العالم بخسارة البوسنة

AbdHassan25.06.2026
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سويسرا تتصدر المجموعة الثانية وقطر تتصدر العالم بخسارة البوسنة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حسم المنتخب السويسري صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 ولم يتغلب على مضيف البطولة منتخب كندا 2-1، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما ودعت قطر المتنافسين من الدور الأول خسارتها البوسنة أمام والهرسك 3-1 الأربعاء.

تقدم المنتخب السويسري رصيده إلى سبع نقاط في المجموعة المتقدمة، متقدماً نقاط ثلاثة عن كندا التي ضمنت ما عدا المصادقة إلى دور الـ32 في المركز الثاني، فيما تأهل البوسنة والهرسك المركز الثالث بأربع نقاط، وجاءت قطر في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي المباراة الأولى، قاد روبن كافاس ويوهان مانزامبي المنتخب السويسري للمشاركة حيث سجل هدفي الدقيقة 46 و57، بينما نفذ الدقيق بروميس ديفيد هدفه الوحيد في الدقيقة 76.

وفي اللقاء الآخر، بدأوا تضرب بدأت تظهر السنة عبر كريم علي بيغوفيتش بخطأ تسديد قوي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، قبل أن تنجح النتيجة بعد خمس دقائق لعكس سجله المدافعين سلطان البرك بالخطأ في مرماه بداية محاولة لطردها المخضرم إدين جيكو.

ونجح الدفاع في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر حسن الهيدوس في الدقيقة 42، كما أهدرت عدة فرص لإدراك التعادل خلال الشوط الثاني، لكن منتخب البوسني استغل ان منافسه ثم الهدف الثالث بواسطة إرمين ماهميتش في الدقيقة 80.

ونتيجة لذلك، فقد تمكن من الحصول على المركز الأول، فيما أبقت السنة على آمالها في التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بانتظار نتائج المجموعات الأخرى.

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AbdHassan25.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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