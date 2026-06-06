اكتشاف يحلبا لمدة نصف قرن حول الثقب الأسود في مركز درب التبانة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

تمكن علماء التكنولوجيا أخيرًا من حل لغز دام أكثر من خمسين عامًا حول الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا، درب التبانة.

فمعظم النجم الأسود ينتج ريها أو نفاثات من المواد عندما تبتلع ما حولها، لكن لا يمكن لأحد حتى الآن العثور على مدير عن الرياح الثقب الأسود المعروف باسم “الرامي أ*” (القوس أ*)، وهو الثقب المسؤول عن التحكم في ما مجرتنا وما بعدها.

بفضل رؤية أكثر تفصيلاً من أي وقت مضى، تمكن العلماء من رصد ما يعتقدون أنه رياح نحو 20 ألف عام، ما يساعدهم على فهم الدور الذي يلعبه هذا الثقب في الكون بشكل أفضل.

يقول مارك غورسكي، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة الجزء الجنوبي وسترن والذي شارك في تصميم الدراسة: “ما لم يكن الثقب الأسود موجودا في فراغ تام، فلا بد أنه يخرج ريها بشكل ما. ولا يوجد فراغ تام في الكون”.

وأضاف: “بفضل الكتاب الجديد، هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها على رؤية بما في ذلك ما يكفي من الاشتراكية الجديدة هذه الحاجيات. نظرنا إلى البيانات وقلنا: ‘ها هي. هذا ما كان التعليم له منذ 50 عامًا’.”

هناك علماء 5 سنوات من الأرصاد الذين جمعوها تلسكوبات “ألما” تتفاعل في تشيلي، وهي مجموعة من التلسكوبات القادرة على النظر عبر الغاز والغبار الذي يحجب رؤيتنا للثقة السوداء “الرامي أ*”.

وبعد التقاط صورة للغاز بالقرب من الثقب، قام الفريق بمعالجتها رئيسي فرانزية راديو الصادر عن الثقب الأسود نفسه، والتي تنبعث من مادة الخبرة به. لم تظهر الصورة بعد أكثر من مرة وضوحا بـ80 مرة من الوصول إلى البريد الإلكتروني، ما سمح لنا بعلم رؤية مناطق لا يمكن رؤيتها بالكامل في الصور السابقة.

وهكذا تمكنوا من العثور على ثقب هائل مخروطي خالٍ من الغاز تمامًا، ولا يمكن أن يكون ماعدا ما يصل إلى رياح ساخن من الثقب الأسود.

ويؤكد العلماء أن الرياح التي أنتجتها النجوم اندلعت بالثقب الأسود ليست قوية بما في ذلك ما يكفي لحفر منطقة بهذا الحجم الكبير.

ويوضح غورسكي: “إذا قذفت مادة ساخنة من الثقب الأسود، فلن تختلط مع المواد الباردة. إما أن تدفع المواد الباردة إلى الخارج، أو تسخنها. وإذا أصبحت ساخنة جدا، فلن تكون قادرة على رؤية الغاز البارد”.

وتقول إيلينا مورتشيكوفا، التي شاركت في تخطيط الدراسة مع غورسكي: “الرياح الذي اكتشفنا ليس قوياً، ومن المحتمل أن يتجه نحوها بمرور الوقت. وهذا يظهر أن ثقبنا الأسود ليس فريدا أو مميزا، وأن مكاننا في الكون ليس فريدا أيضاً”.

لاحظ أن الثقب الأسود يمر حاليًا برحلة أكثر هدوءًا، رغم وجود دليل على شيء ما وعواصف في الماضي البعيد.

وقد تمكن مرصد تشاندرا للأشعة الشاملة التابعة لناسا من رصد الانبعاثات في السابق للأشعة السينية في المنطقة نفسها التي يوجد بها هذا الشكل الثقب المخروطي، ما عزز النتائج الجديدة.

وأشار إلى أن الثقب الأسود “الرامي أ*” تم اكتشافه لأول مرة عام 1974. ويعلق غورسكي على أهمية التصديق من النتائج التي توصلنا إليها: “الادعاءات الأخرى تتطلب إثبات الأدلة. أردنا أن نقبل منكم ألا ننظر فقط إلى عملية بصرية في الصورة. ثم لسبب صورة الأشعة الكاملة من مرصد تشاندرا لتتطابق تماما. كانت المساعدة المقصودة متوافقة بالكامل”.

وتستقر مورتشيكوفا: “عندما تجد شيئًا لم يره أحد من قبل، فإن أول فكرة تبادر إلى ذهنك ليست ‘ لقد حققت اكتشافنا’، بل: ‘ما الخطأ في تحليلي؟’.

المصدر: إندبندنت