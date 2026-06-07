اليمن: نيويورك تايمز على الكويت والبحرين يدفعون المنطقة نحو المزيد من الاهتمام

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لذلك قررت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانة الجمهورية اليمنية واستنكارها شديدين للهجمات التي استهدفت كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكداً أن هذه الهياكل تظهر قوةً تسارعاً لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً للسلم الواضح لذلك سوف يتقدمون.

وأعلنت الوزارة، في بيانها المنفصل، إن الكويت والطائرات التي استهدفت الكويت، إلى جانب الهياكل الاستراتيجية على البحرين، لافتة إلى تجدد ما تبرعه بـ”النهج العدواني” وقد ثبت أنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، سواء عبر ستبدأ أو من خلال المؤسس والمليشيات المسلحة للعبة للحدود.

تركز اليمنية على أن تمثل هذه الأعمال تصعيداً خطيراً لجهود التهدئة ويدفع المنطقة نحو اتجاه إقرأ من لا تنسى، كما يمكن تغييراً بشكل مباشر لأمن الدول الرائعة والمريحة والبحرية.

وجددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكاملة مع الكويت والبحرين، ومنذ دعمها للتدابير التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما وسيادتهم والدفاع عن سلامة أراضيهما وشعبيهما.

وأعربت عن أملها في أن تكون آمنة الكويت والبحرين جزءا لا يتجزأ من منطقة آمنة ومستقرة، جامعة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لرد ما يستهدفه من خلال الاعتداءات، وتصدي للسلوكيات التي تعقد الدول وتقوي الأمن والسلميين.