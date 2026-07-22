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الخارجية البريطانية: ندين بدأ تشغيل ستارت الحوثيين للسعودية ونعتبرها تقويضاً اشتراكاً في اليمن

AbdHassan22.07.2026
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الخارجية البريطانية: ندين بدأ تشغيل ستارت الحوثيين للسعودية ونعتبرها تقويضاً اشتراكاً في اليمن

يمن مونيتور/ وكالات

أدانت المملكة المتحدة بأحكام العبارات الأخيرة التي وجهتها الجماعة ضد الحوثيين المملكة العربية السعودية، تمنع حركة السفن من العبور، واصفةً هذه الممارسات بالممارسات التصعيدية التي لا تمنع حظرها.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أن هذه الاستفزازات من الكون تزعزع منطقة الاستقرار بشكل أكبر، وتظهر حرية الملاحة في البحر الأحمر ولا يهم، بالإضافة إلى تقويتها للجهود الدولية والإقليمية وبالتالي تحقيق السلام الدائم في اليمن.

اعترفت الخارجية البريطانية على وقوف بلادها إلى جانب المملكة العربية السعودية والشركاء معًا في مواجهة هؤلاء، ومعربة عنها دعمها الكامل لأمن المنطقة. كما طالبت الجماعة الحوثية بالوقف الفوري لأعمالها التصعيدية مع سارس الهدوء.

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AbdHassan22.07.2026
14
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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