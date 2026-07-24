الرئيس اليمني جاي تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اليوم، قرر جمهوري الإعدام “تعديل وزاري نطاق” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، تم تعيين ثلاثة وزراء في حقيبة التخطيط للأرضية والإدارة المحلية.

ونُصِح على تعيين بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط للتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.

وجاء ذلك بعد الترشيح على إرشادات الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الذاتية، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وسمية أعضائها، وذلك بتوجيه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الخاص.

المادة الثانية من الابتكارات التي تم العمل بها منذ صدورها، على أن يتم نشرها في مشروع تجاري رسمي.