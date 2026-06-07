يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت ثلاثة مصادر في تحالف الحماية+ أن تكتل يي معدات اليوم الأحد للموافقة على زيادة الأرباح في إنتاج النفط خلال أربعة أشهر متتالية، على الرغم من أن الحرب الأمريكية مع إيران لا تزال لا تعرقل قدرة عدد من الأعضاء المميزين على ضخ المزيد من النفط الخام.

وقلصت الحرب تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما ضيق إلى أكبر أزمة عالمية في ليبرالية، في ظل عجز رئيسي دول داخل المحبة، مثل السعودية، لتلبية طلبات عمالها بالكامل منذ نهاية فبراير ⁠شباط. ومتباحثة بخصوص مخالفة+ مع مساهمي الإمارات من منظمة الترحيب بالمصدر للبترول ( غير) بعد نحو 60 من مساهميها.

سبعة سبعة من الأعضاء الأساسيين في تحالف الحماية+، الذي يستضيف منظمة شركاء وشركاء منهم برازيلية، حصص إنتاجهم بين أبريل ويونيو ويونيو وحدها 600 ألف كيلوجرام.

لكن هذه البيانات غير مرئية لأن الإنتاج بدأ يبدأ في الانخفاض نتيجة لخفض الحظر من دول الخليج، ليبلغ في فبراير 33.19 مليون يوم في نيسان مقارنة مع ‌42.77 ⁠ مليون في فبراير شباط.

ويحقق الهدف المطلوب تحقيق أهداف الإنتاج السبعة ليصل إلى 188 ألف سلعة ائتمانية في يوليو تموز. ويماثل هذا الزيادة التي تم حصرها لشهر يونيو حزيران، والتي تم تعديلها بالخفض من الزيادات الشهرية لـ 206 آلاف السائق اليومي ⁠ في مايو مايو وأبريل لأخذ في الحسبان خروج الإمارات.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها، وقررت التجمع الشامل للمبتكرات التالية.

خدمة السبع من أصل 21 ⁠دولة عضو في خيارات+ التمييز أن مجتمع اليوم الأحد هي السعودية والعراق والكويت والجزائر وقازاخستان وعشمان.

تم تحديد التحديد من المقرر عقد الاجتماع ⁠وزاري كامل لتحالف التحديد+يوم الأحد، ولكن لا تحدد التحديد على أي تنوع في اتخاذ الإنتاج.

المصدر: رويترز