مقتل 14 سعودياً في حادث تحطم روحية لـ أرامكو” شرقي المملكة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لقي 14 سعودياً، الأحد، حتفهم تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة ‘أرامكو’ النفطية في منطقة رأس شرق شرق المملكة،

دمرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بمصرع 14 سعودياً باستمرار تحطم مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو” في منطقة رأس تنورة شرقي المملكة.

ونتيجة لذلك فإن جميع الركاب تسببوا في الحادث، ونتيجة لذلك أن الجميع باشروا في معرفة سبب سقوطهم. ولم يتوصل إلى وجود أي نتيجة إيجابية لفرض العمل العدائي، على الرغم من تزامن وقوع الحادث مع جيرانه.

وجاء هذا الحادث بعد ذلك فقط ولم تتم عمليات أرامكو بتحميل النفط الخام في مخرج رأس التنورة وتوقفت منذ أربعة أشهر.