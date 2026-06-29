منوعات

مقتل 14 سعودياً في حادث تحطم روحية لـ أرامكو” شرقي المملكة

AbdHassan29.06.2026
17
مقتل 14 سعودياً في حادث تحطم روحية لـ أرامكو” شرقي المملكة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

لقي 14 سعودياً، الأحد، حتفهم تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة ‘أرامكو’ النفطية في منطقة رأس شرق شرق المملكة،

دمرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بمصرع 14 سعودياً باستمرار تحطم مروحية تابعة لشركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو” في منطقة رأس تنورة شرقي المملكة.

ونتيجة لذلك فإن جميع الركاب تسببوا في الحادث، ونتيجة لذلك أن الجميع باشروا في معرفة سبب سقوطهم. ولم يتوصل إلى وجود أي نتيجة إيجابية لفرض العمل العدائي، على الرغم من تزامن وقوع الحادث مع جيرانه.

وجاء هذا الحادث بعد ذلك فقط ولم تتم عمليات أرامكو بتحميل النفط الخام في مخرج رأس التنورة وتوقفت منذ أربعة أشهر.

Source link

AbdHassan29.06.2026
17
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

نجم بطولة العالم للسنوكر في لحظة حرجة وهو ينادي Crucible MC | أخرى | رياضة

نجم بطولة العالم للسنوكر في لحظة حرجة وهو ينادي Crucible MC | أخرى | رياضة

19.04.2026
حافظات يسردن القرآن في جلسة واحدة بعدن

حافظات يسردن القرآن في جلسة واحدة بعدن

03.05.2026
وزير الأوقاف يتوعد المقصرين لخدمات حجاج اليمن في مكة

وزير الأوقاف يتوعد المقصرين لخدمات حجاج اليمن في مكة

15.05.2026
النفط يهبط مع التجارب المعقدة وتجارب إيران

النفط يهبط مع التجارب المعقدة وتجارب إيران

21.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى