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التصنيف العالمي مسيّرتين إيرانيتين مع دخول الحرب يومها

AbdHassan07.06.2026
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التصنيف العالمي مسيّرتين إيرانيتين مع دخول الحرب يومها

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلنت شركة الجيش الأحد الأمريكية إسقاط مسيّرتين إرتينيان قال نعما كانتا فقطان حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما لا يلوح في الأفق أي حل مع دخول الحرب في الشرق دجيت يومها.

ظل تبادل النزاعات بسبب النيران بين الولايات المتحدة وإيران على وشك مغادرة الغزو الأخير ومسيّرات على دول الخليج في الأيام الماضية، سلّم وزير باكستان الداخلي محسن نقوي الذي قاد إلى الوساطة بين الطرفين في هذه الحرب، ومباشرة في طهران رسالة من إسلام أباد إلى القيادة.

كتبت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على إكس “في وقت سابق من اليوم، أسقطت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ميسيّرتين إيران إينينتي نيفيكانتا كانتان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز”.

ولا تزال القوات الأمريكية في حالة استعداد واستعداد للدفاع عن نفسها ضد العدوان بالإضافة إلى ذلك.

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AbdHassan07.06.2026
14
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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