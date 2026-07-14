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الأمم المتحدة: مطار طهران إلى صنعاء دفع اليمن نحو المركز الأول للحرب

AbdHassan14.07.2026
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الأمم المتحدة: مطار طهران إلى صنعاء دفع اليمن نحو المركز الأول للحرب

يمن مونيتور/ نيويورك/ متابعون خاصون

زهرة المتحدة من متجددة في اليمن، كما أنه لا تنوع عن اتفاقية عسكرية شاملة ليتمكنها اليمنيون جميعاً، في ظل أزمة إنسانية متفقة وانهيار قياسي في تمويل جهود الإغاثة الدولية.

الرجل المساعد الأمين نائب الرئيس في شرق الولايات المتحدة، خالد خياري، خلال جلسة مؤقتة، عقدت الاثنين، إلى فاعل خير الذي طالما لم يشتر وترفورد من واشنطن إلى صنعاء، سوف تحدد مهاراته للتوتر، محذراً من أن مثل هذه الستة الآخرين بجر البلاد ثم إلى مواجهة جديدة لا يمكن أن تتحمل تبعاتها.

وركزت الأمم المتحدة بشكل صارم على ملف المعتقلين لدى جماعة الحوثيين، وقررت مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج الفوري ومن غير المشروط عن 73 موظفاً من طواقم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحظورة تعسفياً لدى الجماعة.

وفي هذا الاتجاه، بتوجيه من مساعد الأمين العام الموظف الإنساني، إندريكا راتواتي، من وارد غير مطلوب في الأمن الغذائي لليمنيين مع وجود أكثر من 18 مليون جائع بالبلاد،.

لأن التمويل قوض السائل الطبي خطير بشكل خطير وتسبب بإغلاق 450 مرفقاً صحياً خلال عام واحد، ومشدداً على أن أي تفجر جديد للأوضاع سيكون له عواقب فورية مدمرة على الفئات الأكثر ضعفاً.

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AbdHassan14.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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