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الاتحاد اليمني يحدد في 25 يونيو موعداً لاستئناف دوري الدرجة الأولى

AbdHassan08.06.2026
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الاتحاد اليمني يحدد في 25 يونيو موعداً لاستئناف دوري الدرجة الأولى

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت شركة الاتحاد اليمني لكرة القدم عن منافسيها في دوري الدرجة الأولى في الدرجة الأولى اعتبارًا من يوم الخميس 25 يونيو، وذلك بعد فترة توقف تزامنت مع إجازة عيد الأضحى المبارك ومشاركة المنتخب الوطني في الاستحقاقات.

وأوضح أن قرار التأخير يأتي ضمن الجدول الجديد لاحقًا، إعلانه في وقت سابق لدوري دوري الدرجة الأولى وكأس الجمهورية إلى الموعد النهائي الذي يحدده.

وقال رئيس اللجنة العليا للمسابقات إن وضع التأجيل جاء لطلبات عدد من الأندية، ولإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني للمنتخب بعد المشاركة في اللعبة الحاسمة أمام المنتخب اللبناني، إضافة إلى تزامن المنافسين المحليين مع مستوى بطولة كأس العالم.

يتوجه أعضاء الاتحاد إلى فترة راحة خلال فترة زمنية محددة، ويفضلون قبل أن يقروا مواعيد الدوري في 25 يونيو، ضمن خطة استكمال المسابقات المحلية للبطولات.

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AbdHassan08.06.2026
6
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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