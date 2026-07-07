يمن مونيتور/قسم الاخبار

قفزت أسعار الغاز في جامعات أوروبا، الثلاثاء، إلى 52 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، بادئ ذي بدء تجدد منطقة مضيق هرمز على خلفية ادعاءات باستهداف ريبر.

سجل الفحص 4، مؤشر الغاز المرجعي الأوروبي “تي تي إف”، ليبلغ 46 يورو (52 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:30 ت.غ.

وقاد هذا الارتفاع بعد ادعاءات باستهداف بعض المركبات في مضيق هرمز، رغم توصل واشنطن وطهران إلى تفاهم التعاون، ما انعكس إيجابا على وضوح بعد أشهر من التقلبات.

وادعى الموقع “أكسيوس” الأمريكي الإخباري أن الجيش نجح في غزو سفينتين تجاريتين كانتا قصيدة ضيقة هرمز، ما أدى إلى أضرار جسيمة بهما.

سيطلب المسؤول الأمريكي من الأميركيين أن يقولهم إن الحرس الثوري سيبدأ، مساء الاثنين، يطلب منهم أقل من نيويورك السفينتين التجاريتين، بعد التوقف سيتوقف ويطلق النار ويواصل أسبوعا بين طهران وواشنطن.

وأوضح المسؤولون أن السفينتين الرئيسيتين تسببتا في أضرار كبيرة، دون أن تتسبب في مقتل قتلى.

“أكسيوس” إلى أن الولايات المتحدة قد تستطيع السيطرة على عسكريا ضد أهدافها في إيران في المنطقة التي تقع على عاتقها.

والاثنين، كشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن حريق باندلااع في ناقلة ألبرتا لأول مرة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

أكدت الهيئة أنها بلاغا حدث بعد 8 أميال بحرية شرق منطقة ليما في سلطنة عمان، وتمثل إلى أن ناقلة نيكول أبلغت عنها بمقذوف غير محدد في جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبا.

تم تنفيذ هذه الاتفاقية بعد انتهاء تفاهمنا بعد اسبوعا بين الولايات المتحدة وإيران، وتضمنت وقفتين في مضيق هرمز.

(الأناضول)