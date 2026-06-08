يتسع نطاق اختراق Synnovis مع تقدم Essex NHS Trust

ستقوم مؤسسة Mid and South Essex NHS Foundation Trust (MSE)، المسؤولة عن المواقع في تشيلمسفورد وباسيلدون وساوثيند، بالاتصال بعدد غير محدد من مرضاها الذين سُرقت بياناتهم الشخصية في هجوم برنامج الفدية Qilin لعام 2024 على شريك خدمات مختبر NHS Synnovis.

تسبب الحادث في حدوث فوضى في أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتأثرت المستشفيات في جنوب لندن بشكل خاص بشدة، وأدى إلى إلغاء الآلاف من مواعيد العيادات الخارجية والإجراءات الاختيارية. ونشرت عصابة تشيلين في وقت لاحق أكثر من 400 جيجابايت من البيانات الحساسة المأخوذة من مختلف هيئات هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تقدم شركة Synnovis خدمات الاختبار لها.

ومع ذلك، في حين تم إثبات الحقائق الأساسية للحادث بسرعة، فقد استغرق الأمر ما يقرب من 18 شهرًا حتى تتمكن شركة Synnovis من إكمال تحقيق الطب الشرعي الكامل والبدء في إبلاغ مؤسسات NHS في المراحل النهائية بأن بيانات مرضاها قد تعرضت للخطر. كانت MSE من بين تلك الهيئات التي تم إبلاغها بحلول نهاية عام 2025، ومنذ ذلك الحين أجرت تحقيقاتها الخاصة في الانتهاك.

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة MSE، دون سكوفيلد: “لقد تأثرت السجلات المتعلقة بالمرضى الذين خضعوا لمزيج من الاختبارات التشخيصية المتخصصة. بعض البيانات ليست مرتبطة بشكل مباشر بالمرضى، لذلك ما زلنا ننتظر تأكيدًا بشأن الأرقام الدقيقة. بمجرد أن نحدد هوية هؤلاء المرضى، سنكون على اتصال بأي شخص تأثر”.

في وقت كتابة هذا التقرير، أدركت شركة Computer Weekly أن هناك ما يقرب من 2380 سجلًا متضمنًا، وأنه على الرغم من أن الفترة الزمنية المحددة التي تم خلالها إجراء الاختبارات المتأثرة لم يتم تحديدها بعد، فإن جميع البيانات المكشوفة تتعلق باختبارات تم إجراؤها قبل 3 يونيو 2024، وهو التاريخ التقريبي لهجوم Synnovis.