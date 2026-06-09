يمن مونيتور/قسم الأخبار

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، أن الصين تستحق إنشاء أكبر مرصد فلكي في العالم على قمة سايشتينغ في مقاطعة تشينغهاي (هضبة التبت) بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

ولهذا السبب أكد أنه حسب ما يقوله لينغ لي تساي، كبير العلماء تخطيط تحديد المواقع في المراصد الفلكية الوطنية الصينية، يجري حاليا بناء أحد شديد التلسكوبات البصرية على هناك، ولن يكون وجه واحد، إذ مستعمل يديك الأجهزة الأخرى، تاثير قطر أكبرها بين 6.5 و14.5 مترا. ومن المتوقع أن لا تتجاوز هاواي مجتمعة على قدرة الضوء تلسكوب ماونا كيا في.

يهم مرصد مونا كيا من أكبر المراصد في العالم، حيث يضم تلسكوبين من نوع القالب بقطر 10 متر، وتلسكوب سوبارو بقطر 8.2 متر، وتلسكوب جيميني الشمالي بقطر 8.1 متر.

لاعب للصحيفة تجري حاليًا أعماله وصقل المرايا وأجهزته لتلسكوب بصري الكبير (LOT) بقطر 14.5 مترًا، مقابل 2.5 مليار يوان (حوالي 27 مليار روبل)، ومنظار متعدد الأجسام (MUST) بقطر 6.5 متر. ومن يحكمهما بحلول عام 2030.

ولاحظ أن اكتشاف الصين في عام 2016، عن تدشين أكبر تلسكوب راديوي في العالم، وهو تلسكوب فاست (FAST)، وفي شهر يوليو 2023، اكتشف عن تدشين أكبر تلسكوب راديوي شمسي في العالم، تلسكوب وهو داوتشنغ.

المصدر: science.mail.ru