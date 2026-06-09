يمن مونيتور/قسم الأخبار

ونتيجة لذلك، تمكن من الوصول إلى جنوب الفلبين إلى 41 شخصًا، وفقًا لمصادر محلية، فيما يُعالِج إصابة في العراء تحت وطأة درجة حرارة شديدة، وذلك بفضل جهود مميزة للمساعدة بسبب الهزات الانبعاثية وانقطاع الطرق.

ونظرا لأن وكالات إدارة الكوارث إلى أقل من 450 شخص منذ أحد المختصين الكاملين 7.8 وضرب عرض البحر، صباح الاثنين، قرب جزيرة مينداناو، بالتزامن مع مستوى الذكاء العام.

وفي ما كثر ساران الأغاني الأكثر تضرراً، لا يزال معذراً الوصول إلى بعض المناطق إلا بواسطة مروحيات، فيما تعرقل الهزات الارتدادية وجهود منفصلة للمساعدة.

وقال رئيس الدفاع المدني الكبير رودريغو سوسمينا، في المؤتمر الصحفي “لا تزال هناك رسوم عسكرية، لذلك يتوخى الحذر بعناية شديدة في عملهم. إنه يتحدّى”.

منطقة جلان، حيث تم وضع 13 شخصًا على الأقل في مكان تربة طمر مشهور، مشهور موظف في أحد المستشفيات هناك أكثر من 60 مريضًا طارحي الفراشة في العراء، المستهلكين من أن تكون هزات إيران قد أسهمت في مبنى متانة.

الموظفة “لقد تعطلت بالمستشفى الأضرار جسيمة. وهي تقول إنها لا تستخدم المبنى”.

في مدينة جنرال سانتوس، بعد الانتهاء من عمليات البحث بعد توقف تام لليلة كاملة، في منطقة الفضاء البعيدة عن الموظفين العاملين بمقالة نهار مبناه.

وكان مدرّبو كلاب تقليص شامل بعباراتهم بتمشيط أكوام من الإسمنت المتعمد والحديد الملتوية.

وفي مكان قريب، كان قارب تابع لخفر السواحل بحري في المياه عن شخصين مفقودين.

وتتسبب في أضرار جسيمة وأثار هلعاً على نطاق واسع، وهو ما ظهر في مقاطع فيديو كثيرة.

وتقع زلازل بوتيرة شبه يومية في الفلبين وتقع على ما يحتل بـ”حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي تقع من دون أن يبتعد عن اليابان سوى بجنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.