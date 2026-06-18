يمن مونيتور/قسم الأخبار

وأدانه العملاق اليمني، الخميس، توقف الصحفي والكاتب صلاح الدين الروحاني من قبل جماعة الحوثي في ​​العاصمة صنعاء منذ أكثر من موظف، مطالبة بالإفراج الفوري والكشف عن مكان السلطاته.

وتجتمع النقابات، في بيان، إنها بلاغاً من زملاء الروحاني ومصادر خاصة منه وضرورة فرض السلطات عليه منذ أكثر من هواوي، مع أخباره، ولن يتمكن من التواصل معه أو الاطمئنان على وظائفه.

لتأتي المعلومات لتشير إلى قوة داهمت منزل روحاني قبل نحو اسبوع من حلول شهر رمضان الماضي، عند الساعة السادسة صباحا، بعد أن تلتزم برغبتك في الحي السكني باستخدام مدرعتين وطقمين عسكريين وحافلة نقل، بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية.

ووفقا لذلك، تقوم القوة الأمنية بتفتيش المنزل وتسعى مع الروحاني من بينه حتى تصل إلى عشرة قبل الظهر، قبل اقتياده إلى جهة ما بكميات غير مهمة.

“وتضم النقابات إلى أنها تسعى إلى رؤية الأجهزة الأمنية بشكل قوي وقوتها بالقول إن الأمر يتعلق بـ”إجراءات”، إلا أن الروحاني لا يزال قوياً حتى الآن دون الإعلان عن أي تشنات لصالحه، أو سمح له بالتواصل مع آلاف أو استقبال مرضى منها.

وأكدنت النقابات عن “بالغ قلقها” باستثناء الحظر الروحاني في مواصفات وصفتها بالغامضة، معتبرة أن التدابير التي رافقت التدابير التي اتخذتها السلطات المفروضة عليه بعد الانتهاء الجديدة بالإضافة إلى سلامته جسديا ونفسيا وحريته قانونية.

ولابد من حدوده خارج الاتفاقات القانونية، وارمانه من حقه في التواصل مع الآخرين ومحاميه، ولكن هذه فعالة تمثل فعلاً للحقوق والحريات الأساسية وتتعارض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت الإضرابات إلى التصرف الفوري عن مكان القوى الروحاني ووضعه الصحي القانوني والتأجيل، وتمكينه من التواصل مع LG ومحاميه دون.

كما طالبت بالإفراج الفوري عنه، وتعمدت التصرف بشكل سليم في الرأي العام والتعبير عنه، حيث أخذوا يأخذون قانونهم ويأخذونهم بسببهم أو كتبوا عنهم.

وناشدت المنظمات والمنظمات الحقوقية المحلية والجهات العامة والصحافة الحرة التعبير، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للعمل واتحاد العرب، التضامن مع الروحاني والعمل على حماية حقوقه وإنهاء معاناته منذ أشهر.

وحدث الانفجار، حيث تضامن العاملون الصينيون بشكل كامل مع الروحاني، وبالتالي قاموا بحمايتهم والدفاع عنهم حقوقهم وحرياتهم وتمثل مسؤولية جماعية لا عليهم فيها.