CityFibre يكسر حاجز المليون اتصال

بعد ولّدت زخمًا تجاريًا وتكنولوجيًا كبيرًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، كشفت منصة CityFibre المستقلة في المملكة المتحدة للألياف الكاملة أنها ربطت أكثر من مليون مبنى بشبكة النطاق العريض متعددة الجيجابت الخاصة بها.

على مدى العقد الماضي، قامت CityFibre ببناء بنية تحتية رقمية كاملة الألياف تصل الآن إلى ما يقرب من خمسة ملايين مبنى، مما يوفر سرعات متعددة الجيجابت وقدرة لا مثيل لها ومنافسة تشتد الحاجة إليها.

تدعي أنها أكبر شبكة بيع بالجملة مستقلة في المملكة المتحدة، فهي الشبكة المضيفة للعديد من مقدمي خدمات النطاق العريض جيجابت الرائدين، بما في ذلك Sky وVodafone وTalkTalk، إلى جانب العشرات من العلامات التجارية المنافسة.

إلى جانب خدمات النطاق العريض ذات الألياف الكاملة، تعد CityFibre أيضًا مزودًا للبنية التحتية الوطنية الحيوية، ولديها عقود مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول والمؤسسات والسلطات المحلية لربط ما يقرب من 16000 موقع في المملكة المتحدة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والجراحات العامة.

وكجزء من التزامها المعلن بربط كل جزء من المجتمع، أعلنت CityFibre أيضًا عن مبادرة لمحو الأمية الرقمية، مع خطط للوصول إلى أكثر من مليون متعلم في المرحلة الابتدائية باستخدام مجموعة أدوات رقمية لبناء الثقة والفضول والمهارات الرقمية الأساسية. ومن خلال العمل بالشراكة مع خبراء التعليم في 8 مليار فكرة، ستعمل المبادرة على نشر مجموعة الأدوات التقنية – وهي مورد إبداعي جاهز للفصول الدراسية – لحوالي 5000 مدرسة كل عام للوصول إلى مليون طفل في المدارس الابتدائية بحلول عام 2030.

وتعليقًا على العدد التاريخي من الاتصالات، قال سايمون هولدن، الرئيس التنفيذي لشركة CityFibre: “لقد قمنا ببناء شبكة كاملة من الألياف على المستوى الوطني لنفخر بها، واليوم، يثق الملايين في CityFibre لتشغيل حياتهم الرقمية. وقد تطورت المملكة المتحدة مع وصول الشبكات البديلة، وتواصل CityFibre تحدي الشركات القائمة وتقديم فوائد المنافسة للأسر والشركات والشركاء في جميع أنحاء البلاد.”

يثق الملايين في CityFibre لتشغيل حياتهم الرقمية. تسارعت المملكة المتحدة مع وصول الشبكات البديلة، وتواصل CityFibre تحدي الشركات القائمة وتقديم فوائد المنافسة إلى الأسر والشركات والشركاء في جميع أنحاء البلاد

سيمون هولدن، CityFibre



وأضافت وزيرة الاتصالات البريطانية ليز لويد: “يُظهر هذا الإنجاز الفارق الذي تُحدثه البيئة الحكومية المؤيدة للاستثمار، مما يساعد على توفير النطاق العريض السريع والموثوق للمنازل والشركات في بعض المجتمعات التي يصعب الوصول إليها في المملكة المتحدة.

“إن استثمارنا في البنية التحتية للنطاق العريض، بما في ذلك من خلال Project Gigabit، يساعد شركات مثل CityFibre في الوصول إلى المزيد من المجتمعات بشكل أسرع. وسنستمر في إزالة الحواجز التي تحول دون النشر، ودعم الاستثمار اللازم لتقديم البنية التحتية الرقمية التي يعتمد عليها الأشخاص كل يوم – سواء كان ذلك للعمل أو التعلم أو إدارة الأعمال أو البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.”

يأتي هذا الإنجاز الكبير في مجال الاتصال بعد عام 2025 القوي للشركة، حيث أظهرت نتائج التداول السنوية مستويات قياسية جديدة في نمو العملاء والربحية.

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، سجلت إيرادات قدرها 170 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 25٪ على أساس سنوي، في حين زادت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (Ebitda) بنسبة 460٪ إلى 29 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس تسارع الاستحواذ عبر الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، خرجت CityFibre من العام بقوة، مع معدلات تشغيل سنوية خلال الربع الرابع تبلغ إيراداتها 200 مليون جنيه إسترليني وأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وفي نهاية العام، تجاوزت نسبة انتشار CityFibre 20% في جميع أنحاء بصمة المستهلك، مع انتقال أكثر من 70% من الأسر التي تقوم بتحويل مزود النطاق العريض إلى شبكة CityFibre حيثما كان ذلك متاحًا. وشهد الربع الرابع تثبيت أكثر من 50 ألف عميل جديد في المتوسط ​​كل شهر، أي بزيادة قدرها 112% على أساس سنوي.

في مارس 2026، كجزء من هدفها المتمثل في توفير سرعات نطاق عريض متعددة الجيجابت لملايين المنازل والشركات في المملكة المتحدة، أطلقت CityFibre منتجًا بسرعة 8.5 جيجا بايت عبر شبكة الألياف الكاملة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتتطلع إلى تزويد مقدمي خدمات الإنترنت على شبكتها بـ “خدمات تغيير قواعد اللعبة” التي “تعزز الابتكار والنمو” للشركات واقتصاد المملكة المتحدة.