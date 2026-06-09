السعودية تعتمد تمويلاً بقيمة 150 مليون دولار لتمويل الكهرباء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وقّعت السعودية واليمن، الثلاثاء، لاستخدامها لتوريدات مائية بقيمة 150 مليون دولار مخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المناطق الخاضعة للرقابة اليمنية، في خطوة تدريجية من تماسك الطاقة وتستقر الخدمة الكهربائية.

وجرى توقيعها على الفصل بين وزارة الكهرباء لليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث يشترك في توفير الكهرباء من والمازوت لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في عدد من المحافظات اليمنية.

ويدعم السعوديون في الوقت الذي يواجهون فيه تحديات متزايدة في قطاع الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وتراجع قدراتهم التشغيلية من المحطات الناجمة عن نقص التمويل وقيود التمويل.

وقال إنه يمنيون إن ستسهم في تقليص الخدمة الكهربائية وتقليص ساعات الانقطاع، بما في ذلك انعكاس على أداء الخدمة الخدمية في الفترة الأقل لذلك، وتخفف من الأعباء المعيشية على السكان.

وشهدت الهدف الرئيسي منها توقيع المزيد من وزارة الكهرباء للاستفادة وشركة اليمنية النفطية “بترومسيلة” والبرنامج السعودي للاستثمار وإعمار اليمن، للحصول على استدامة أعمال الشركة دورها في تأمين أساسيات الكهرباء من.

بناء على الفئات الخاصة، مجموعة تنفيذية تنفيذية حسب توقيت رقابية وإشرافية تشارك فيها مختلفين حكوميين يمنية وتوجيه المشتقات النفطية إلى مجموعات التوليد الفردية حسب احتياجاتها.

هذه الناقصة أحدث الدعم السعودي لقطاع الطاقة في اليمن، بعد سلسلة من النقاط الخمس المتخصصة للمشتقات النفطية، والتي استهدفت العثور عليها في اتفاقية السلام عليكم ومشاركة الجهود الاقتصادية والخدمية في العالم.