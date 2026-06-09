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شرطة تعز تضبط تهماً بقتل شقيقه عقب ساعات من وقوع الجريمة

AbdHassan10.06.2026
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شرطة تعز تضبط تهماً بقتل شقيقه عقب ساعات من وقوع الجريمة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

والجهاز الأمني ​​في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، من البرتغاليين على متهم بقتل شقيقه في مديرية المواسط، عقب عملية تحرٍ ومتابعة بعد وقت وجيز من الجريمة.

وذكرت الشرطة أن المتهم مطلوب في قضية مقتل شقيقه حمدي عبدالحميد، والتي تواصل في منطقة بلابل بني حماد نتيجة لأحداث صغيرة سابقة.

وأوضح مدير الشرطة المتعمد فهد العليمي أن فرق البحث والتحريات تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع المتهم وضبطه أثناء محاولته الهروب.

وأضاف أنه تم تسجيله في المحكمة لعدم استكمال الإجراءات القانونية بشكل صحيح قبل إحالته إلى المحاكم القضائية.

وجدت شرطة تعزها بالتأكيد على مواصلة ملاحقة المطلوبين أمنياً للعمل على ترسيخ الأمن، ويجب عليهم التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مطلوبين أو عناصر فارة من وجه العدالة.

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AbdHassan10.06.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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